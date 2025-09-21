هوفنهايم ضد البايرن.. هاري كين يواصل التألق ويقود البافاري لفوز مثير على هوفنهايم

في مباراة من العيار الثقيل تمكن فريق بايرن ميونخ من تحقيق فوزا سهلا على نظيره هوفنهايم، بنتيجة 4-1، اليوم السبت، في ملعب “راين نيكار أرينا”، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الألماني للموسم الجديد 2025/2026.

نتيجة مباراة هوفنهايم ضد البايرن

وتمكن النجم هاري كين من إحراز ثلاثة أهداف لصالح البايرن فى الدقائق 44، 48 و77 من ركلتى جزاء، ليصل الهداف الإنجليزي إلى الهاتريك العاشر له مع البافارى فى 103 مباريات فقط.

فيما سجل سيرج جنابرى ختام الرباعية في الدقيقة الأخيرة.

وأحرز فلاديمير كوفال الهدف الوحيد لصالح هوفنهايم ضد البايرن فى الدقيقة 82.

ودخل بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مانويل نوير. الدفاع: كونراد لايمر- مين جاي – جوناثان تاه- ساشا بوي. الوسط : ألكسندر بافلوفيتش- جوريتزكا – جاكسون الهجوم: لويس دياز – هاري كين- مايكل أوليسي.

وعقب تلك النتيجة، إحتل بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بينما يحتل هوفنهايم المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وبدأ العملاق البافارى الموسم الجديد 2025-2026 بقوة حيث أحرز ثلاثة انتصارات متتالية في البوندزليجا على حساب لايبزيج وأجسبورج وهامبورج.

ونجح البايرن فى افتتاح مشواره الأوروبي بفوز مهم على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، بينما جمع هوفنهايم 6 نقاط من مبارياته الثلاث الأولى؛ إذ تغلب على باير ليفركوزن ويونيون برلين، فيما خسر أمام آينتراخت فرانكفورت.