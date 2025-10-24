هنري يختار 3 أندية مرشحة للتتويج بدوري أبطال أوروبا 2025..

أبدى تييري هنري، أسطورة كرة القدم الفرنسية والمهاجم السابق لنادي آرسنال، رأيه حول هوية الأندية المرشحة بقوة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك عقب الفوز الكبير الذي حققه آرسنال على أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة مساء أمس.

ونقلت صحيفة “مترو” البريطانية تصريحات هنري التي قال فيها إنّه يرى أن آرسنال من بين أفضل ثلاثة فرق مرشحة للفوز بالبطولة، إلى جانب بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أن الأداء المتوازن للفريق اللندني يجعل منه منافسًا جديًا على اللقب الأوروبي.

وفي السياق نفسه، اتفق المحلل الإنجليزي جيمي كاراجر مع رأي هنري، مؤكدًا أن آرسنال وبايرن ميونخ هما أكثر فريقين إثارة للإعجاب هذا الموسم، سواء في البطولات المحلية أو في دوري الأبطال.

وأضاف كاراجر:

“لم أتوقع في السابق أن يفوز آرسنال بدوري أبطال أوروبا، لأنهم لم يسبق لهم تحقيق اللقب، وكنت أعتقد دائمًا أنهم بعيدون عن المنافسة. لكن الفريق الحالي مختلف تمامًا.”

كما استرجع كاراجر ذكرياته مع فريق آرسنال خلال فترة هنري، قائلًا:

“فريق هنري كان أفضل فريق لعبت ضده في الدوري الإنجليزي، لكنه لم يكن قريبًا بما يكفي من الفوز بدوري الأبطال.”

واختتم المدافع السابق لليفربول تحليله بقوله: