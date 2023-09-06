هندرسون يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

يتواصل الغموض والجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول، بعد العروض التي تقدم بها اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الماضية للتعاقد مع اللاعب.

محمد صلاح المصدر/ صفحة ليفربول عبر تويتر

وكانت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي قد عرضت على صلاح راتب ضخم بجانب امتيازات كبيرة من أجل الانتقال للفريق، إلا أن إدارة ليفربول ويورجن كلوب رفضوا التفريط في اللاعب.

هندرسون: محمد صلاح استفسر مني عن وضع الدوري السعودي

كشف الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون، لاعب الاتفاق السعودي الحالي وليفربول السابق، عن أن صلاح استفسر منه عن الحياة في السعودية، بعد العرض الذي تقدم به العميد للاعب خلال الآونة الأخيرة.

وأكد لاعب وسط الاتفاق، أنه لم يتحدث خلال الأسبوعين الماضيين مع الفرعون المصري عن مفاوضات اللاعب مع الاتحاد، لكن سواء استمر مع الريدز أو انتقل للدوري السعودي فإن ذلك سيكون له تأثير كبير.

وشدد هندرسون على أن “مو” يعد لاعب رائع فهو دائمًا التواصل مع الجميع ويستمع للنصائح التي تُقدم له من قبل زملاؤه سواء المستمرون بالفريق أو الذين رحلوا.

ونجح محمد صلاح في جذب الأنظار إليه، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الريدز خلال المواسم الماضية، مما جعل اتحاد جدة يتمسك بضمه.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح انتقل لقلعة الريدز قادمًا من روما الإيطالي، وذلك في صيف 2017، في صفقة كبدت خزينة ليفربول ما يقرب من 45 مليون يورو.