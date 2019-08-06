بطولة اتحاد غرب آسيا من البطولات الشبه قارية والتي بدأ ظهورها على الساحه الرياضية في عام 2000، وهي بطولة تقام كل عامين في بلد مستضيفة من دول غرب آسيا ويشترك بها عدد من المنتخبات الوطنية لتكوين ثلاث مجموعات، وقد اقيمت من قبل ثماني مرات في دول مختلفة والبطولة الحالية تعتبر التاسعة وتقام في العراق على ملاعب كربلاء واربيل، وتعتبر إيران بطلة تلك البطولة بفوزها بكأس بطولة غرب آسيا من قبل اربع مرات وذلك في الاعوام (2000-2004-2007-2008)، وفازت كل من الكويت وقطر والعراق وسويا مرة واحدة بالبطولة.

تاريخ بطولة غرب آسيا

تاريخ بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم هي مسابقة كرة قدم يتنافس بها عدد من منتخبات غرب آسيا. تنظم البطولة كل مرة في بلد مستضيف من قبل اتحاد غرب آسيا لكرة القدم. (Waff) عادة ما تعقد مرة كل سنتين، وكانت البداية في عام 2000 واحيانا تقام على سنة أو ثلاث سنوات وكانت آخر نسخة في 2014 ونظمتها قطر وفازت بالبطولة، و وتقام هذا العام في العراق في مدينة كربلاء وعلى ملعبها كربلاء الرياضي و مدينة آربيل على ستاد فرانسو حريري، وتقام ابتداء من 30 من يوليو وحتى 14 اغسطس وهي عبارة عن 9 منتخبات مشاركة تكون مجموعة (أ) وتضم كلاً من العراق- فلسطين- لبنان- سوريا- اليمن، ومجموعة ( ب) وتضم منتخبات كلاً من الكويت البحرين السعودية والاردن .

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة لبطولة غرب آسيا

تعتبر قناة العراقية الرياضية ” عراق سبورت” ” Iraq sport” من اهم القنوات الرياضية المتخصصة في نقل المباريات والبطولات، وتقوم القناة بإذاعة مباريات منتخبات البطولة بصفة حصرية فقط على قناتها واليكم متابعينا تردد قناة.

تردد قناة العراقية الرياضية sd

التردد : 12565.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي ( H).

معدل تصحيح الخطأ: 5\6.

تردد قناة العراقية الرياضية HD

التردد : 12565.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي ( H).

معدل تصحيح الخطأ: 5\6.

وبهذا نكون قد انتهينا من تردد القنوات الناقلة لبطولة اتحاد غرب آسيا المقامة في أربيل وكربلاء في العراق.