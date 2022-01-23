هنا تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لكأس العالم للأندية 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان عبر محرك البحث جوجل عن تردد قناة ابو ظبي الرياضية، لكي يتمكنوا من مشاهدة بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام على أرض المملكة العربية الأماراتية في الفترة من 5 فبراير حتى 12 فبراير، خاصةً بعد أن تمكنت مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports من الحصول على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ويتيح تطبيق STARZ PLAY خدمة مشاهدة المباريات بأكملها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

نبذة عن قنوات أبو ظبي الرياضية

تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports هي عبارة عن مجموعة قنوات رياضية عربية إمارتيه، تتكون من 4 فضائيات جميعهم يبثون محتوياتهم الرياضية عن طريق بث مجاني ذو جودة عالية HD، وقناة YAS إلى جانب قائمة الأربع فضائيات، وتلك المجموعة تبث برامجها الفضائية من أبو ظبي حيث تتبع شركة أبو ظبي للإعلام، التي تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في شكل ومضمون برامجها.

وتعتبر قنوات أبو ظبي بديلة عن مؤسسة الإمارات للإعلام التي أسست عام 1999، حيث كانت تملكها بالكامل حكومة أبو ظبي وتضم العديد منها القنوات منها؛ قناة أبو ظبي الرياضية وإذاعة القرآن الكريم وقناة أبو ظبي الإمارات إلى جانب إذاعة إمارات FM وجريدة الاتحاد ومجلة سوبر الرياضية ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد للأطفال، وأيضا صحيفة THE NATIONAL الصادرة باللغة الانجليزية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الجديد على النايل سات

تردد قناة ابو ظبي الرياضية: 12091.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل عرب سات

تردد قناة ابو ظبي الرياضية: 11804.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

بث مباريات كأس العالم للأندية

يشارك في تلك المباريات فريق الجزيرة بطل الدوري الإماراتي ومستضيف البطولة، وفريق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، وفريق الهلال السعودي بطل آسيا، وفريق الأهلي المصري بطل أفريقيا معشوق الجماهير، وأيضا فريق الميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وفريق مونييري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، بالإضافة إلى نادي ايه اس بيراى بطل تاهيتي.