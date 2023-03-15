“هنا” القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول دوري الأبطال 2023 UEFA

ينتظر الملايين من مشجعي كرة القدم العالمية مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا الليلة، ونتابع معكم أعزائنا ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول هذا اليوم، وذلك حتى يتثنى لكم متابعة هذه المباراة التي يتوقع ان تكون مباراة قوية للغاية، حيث يريد النادي الملكي الفوز في هذه المباراة والدخول إلى دور الربع النهائي، بينما يريد ليفربول الانتقام وعمل ريمونتادا والتأهل إلى الدور القادم، فتابعوا معنا للتفاصيل.

ريال مدريد ضد ليفربول

وقد جمعت مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد منذ أيام على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، وقد انتهت بخمسة أهداف مقابل هدفين للريال، وهذا بعد مباراة قوية جمعت بين الفريقين.

وكان المفاجئ في المباراة هي خسارة نادي ليفربول على ملعب الأنفيلد الذي لا يخسر فيه إلا في مباريات قليلة، وكانت الخسارة الماضية أمام ريال مدريد كبيرة ولهذا يريد محمد صلاح ورفاقه الانتقام في ريمونتادا على ملعب السنيتاجو برنابيو.

موعد المباراة

ونتابع معكم أعزائنا ما هو موعد مباراة إياب الدور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا وهذا في المناطق المختلفة من الوطن العربي، والتي ستكون كما يلي:

تبدأ احداث المباراة في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

الحادية عشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

9 مساءا بتوقيت دول المغرب العربي.

وبالطبع تكون في الساعة الثامنة مساءا بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

ونتابع معكم أعزائنا ما هي القنوات التي يمكنكم من خلالها متابعة المباراة، والتي سيكون منها القنوات المشفرة ومنها القنوات المفتوحة ولكن تحتاج منكم إلى ضبط الدش على القمر الصناعي الأوروبي الخاص بها حتى يمكنكم متابعتها، وذلك كما يلي:

قناة بي ان سبورت بريموم 1 bein sports على القمر الصناعي سهيل سات ونايل سات.

زي دي اف zdf الألمانية، والتي تكون على القمر الصناعي أسترا 19.2 غرب، على التردد 11954 أفقي.

قناة armenia region، والتي تكون على القمر يوتلسات 36 غرب، بالتردد 11109 عمودي.

موفي ستار تشامبيونز ليج الإسبانية.

ونتمنى لكم فرجة ممتعة على هذه المباراة، وشاركونا ما هي توقعاتكم للمباراة في التعليقات، وهل يستطيع ليفربول عمل ريمونتادا أم ان ريال مدريد سيكون له بالمرصاد، فتابعونا.