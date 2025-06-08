هل يُسحب لقب الدوري من الأهلي؟ المحكمة الرياضية على وشك قلب الطاولة

وسط حالة من الترقب والجدل، تقف جماهير الكرة المصرية على أطراف أصابعها، بانتظار قرار المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة لقب الدوري الممتاز للموسم المنقضي، بعدما تقدم ناديا الزمالك وبيراميدز بشكوى ضد النادي الأهلي، قد تخلط أوراق البطولة رأسًا على عقب.

الأهلي بطل.. ولكن!

رغم تتويج الأهلي رسميًا بدرع الدوري بعد صراع طويل مع بيراميدز، واحتلاله الصدارة بفارق نقطتين، فإن الشكوى المقدمة للمحكمة الرياضية تهدد بسحب اللقب منه. السبب؟ اعتراض الزمالك وبيراميدز على العقوبة التي وقّعتها رابطة الأندية بحق الأهلي، عقب انسحابه من مواجهة الزمالك في إحدى مباريات الدوري.

الأهلي كان قد انسحب من اللقاء اعتراضًا على تعيين حكم مصري لإدارته، مما دفع الرابطة لخصم ثلاث نقاط من رصيده. إلا أن الزمالك وبيراميدز يريان أن العقوبة غير كافية، ويطالبان بخصم ست نقاط بدلًا من ثلاث، ما يعني – في حال قبول الشكوى – تغير البطل رسميًا.

متى يُحسم الجدل؟

في تصريحات عبر راديو “ميجا إف إم”، أوضح نهاد حجاج، المحامي الدولي وخبير اللوائح الرياضية، أن المحكمة الرياضية الدولية ستفصل في الشكوى قبل انطلاق الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ في 7 أغسطس المقبل.

وقال حجاج:

“القضية الآن أمام المحكمة الرياضية، وسيتم إصدار الحكم قبل بداية الدوري الجديد، ما يعني أن مصير اللقب لم يُحسم نهائيًا بعد”.

ترقب ومصير مجهول

المشهد الآن مفتوح على كل الاحتمالات: هل تصادق المحكمة على خصم النقاط وتُفجّر مفاجأة مدوية بتغيير بطل الدوري؟ أم يُغلق الملف لصالح الأهلي رسميًا؟

الإجابة خلال أسابيع قليلة، لكن المؤكد أن الصراع لم ينته بعد.. وأن الكرة المصرية على موعد مع قرار تاريخي.