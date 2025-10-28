هل ينتقل نجم الأتلتي للبارسا؟.. وكيله يكشف الحقيقة

تحدث فرناندو هيدالجو، وكيل أعمال الأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب فريق أتلتيكو مدريد، عن مستقبل اللاعب مع ناديه في ظل الأخبار المترددة ما بين إمكانية رحيله ورغبة برشلونة في الحصول على خدماته.

عقد ساري لنجم الأتلتي

وبالرغم من أن جوليان ألفاريز لديه عقدًا ساريًا مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، إلا أن الشائعات المتعلقة بمستقبله تلاحقه في الفترة الأخيرة بشكل قوي.

وعلق وكيل جوليان ألفاريز، في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الإسبانية قائلًا: لا شيء مما يُكتب صحيح، هذه مجرد فرضيات خيالية في هذه المرحلة، مضيفا: المحيطون بـ ألفاريز يدركون تمامًا الاهتمام الذي يحظى به اللاعب من أندية أوروبية قوية، ولكنهم في الوقت الحالي يترددون في اتخاذ أي خطوة.

كما أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تفهمه لرحيل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد، مؤكدًا أن تألقه الحالي يبرهن على صواب قراره.

تصريحات جوارديولا

وقال جوارديولا، فى تصريحات صحفية قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز: ربما كنت أحب أن أحتفظ به، لكنني أفهم تمامًا لماذا اختار الرحيل.

وتابع: جوليان لاعب من الطراز الرفيع، ولهذا السبب يلعب الآن فى نادٍ كبير مثل أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مدرب كبير، ويقدّم أداءً رائعًا.

وأنهى جوارديولا حديثه بالتأكيد على أن تألق ألفاريز الحالي يعكس صحة قراره بالرحيل، رغم محبته الكبيرة له كلاعب يملك قدرات فنية ومهارية مميزة.