هل يكمل الزمالك صفقة ضم عبدالله السعيد .. المستشار مرتضى منصور يحسم الموقف

بعد تربعه على قمة جدول الدوري المصري لعدة أسابيع، والنجاح في تجميع 60 نقطة خلال مسيرته من بداية البطولة، وحتى الجولة السادسة والعشرين، يحاول الزمالك الحصول على الدروي هذا الموسم، في نفس الوقت الذي يخطط فيه مجلس إدارة القلعة البيضاء للموسم القادم، ليستمر على مستواه الرائع الذي ظهر عليه مؤخرًا، فيسعى لضم عدد من اللاعبين المميزين، وخاصة بعد رحيل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد رفضهما تجديد عقديهما، وطارق حامد الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودي، فضلًا عن حارس المرمى أبو جبل، ومن بين اللاعبين الذين تردد أسمائهم في الفترة الأخيرة، اللاعب عبدالله السعيد نجم خط وسط فريق بيراميدز، ونوضح في تقريرنا التالي موقف رئيس الزمالك من ضم اللاعب وموضوعات أخرى ذات صلة .

هل يكمل الزمالك صفقة ضم عبدالله السعيد

أكدت مصادر داخل نادي الزمالك، أنه في حال طلب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفارس الأبيض، ضم عبدالله السعيد، صانع ألعاب فريق بيراميدز، ولا سيما أن اللاعب أبدى ترحيبه للانضمام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الملكي، خاصة وأن اللاعب يعتبر إضافة جيدة للنادي، ويبدو من تصريحات مسؤولي القلعة البيضاء أنهم يحرصون على سرعة انجاز التعاقد مع السعيد، البالغ من العمر 37 عامًا، لعب خلالها للأهلي من 2010 وحتى 2018 لينتقل بعدها إلى بيراميدز ويتالق فيه .

المستشار مرتضى منصور يحسم ضم السعيد

رحب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالتعاقد مع اللاعب عبدالله السعيد في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، في حال موافقة المدرب البرتغالي المخضرم، جيسفالدو فيريرا، مشيرًا إلى اللاعب تربطه علاقة قوية مع القلعة البيضاء، مضيفًا أنه تواصل خلال الأيام الماضية مع عبد الله السعيد، وتحدث معه بشأن اتتقاله لصفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة، وأكد له عبر رسالة هاتفية أنه يرغب فى ضمه كونه لاعبا كبيرا، وأنه إضافة لأي فريق يلعب له، مصرحًا أنه على المستوى الشخصي يتمنى تواجد السعيد ضمن صفوف فريقه .