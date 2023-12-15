هل يفكر ميسي بالاعتزال قبل كأس العالم 2026.. زميله يجيب

يسود الغموض حول مستقبل نجم كرة القدم ليونيل ميسي وموعد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وهل ميسي مستمر في مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني في تصفيات كأس العالم 2026؟، وهو حاليا يشارك مع المنتخب استعدادًا للدفاع عن لقب كوبا أمريكا.

بعد حصول ميسي على جميع البطولات الممكنة مع المنتخب وتحقيق لقب كأس العالم في قطر 2022، يتساءل الجميع عما إذا كان ميسي سيشارك في مونديال 2026.

قال لياندرو باريديس زميل ميسي في المنتخب ولاعب روما

أكد أن ميسي لم يحدد بعد موقفه النهائي وأنه أشار إلى أنه إذا كانت الأمور تسير بشكل جيد وشعر بأنه في حالة جيدة بدنيًا وفنيًا، فإنه لن يستبعد المشاركة.

بالنسبة لزملائه في المنتخب فقد أعلن زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بالفعل اعتزاله الدولي بعد كوبا أميركا القادمة.

ويظل ميسي، البالغ من العمر 36 عامًا، ذا أهمية كبيرة للمنتخب الأرجنتيني، ومستقبله في كأس العالم 2026 يثير تساؤلات حول كيفية استمراره مع المنتخب في ظل تقدمه في السن.