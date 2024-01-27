هل يغيب عبدالرحمن غريب عن لقاء السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا؟

يتابع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء المقبل، في ثمن نهائي بطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

منتخب السعودية - المصدر: كووورة

مران الأخضر السعودي، بدأ باجتماع من المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع اللاعبين، قبل تقسيم العناصر إلى مجموعتين من أجل خوض مناورة.

هل يغيب عبدالرحمن غريب عن لقاء السعودية وكوريا الجنوبية

وشهد مران المنتخب السعودي غياب اللاعب المتألق عبد الرحمن غريب، عن التدريبات الجماعية، وتوجه إلى صالة الألعاب البدنية من أجل القيام بعدة تمارين لرفع اللياقة.

ومن الجدير بالإشارة أن الفحوصات الطبية قد بينت لاحقًا بأن اللاعب عبد الرحمن غريب كان يحتاج لتمارين لياقة احترازية، لكنه جاهز تماما لمباراة كوريا.

مشوار المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023

واختتم المنتخب السعودي، مشواره بالمجموعة السادسة في المركز الأول برصيد 7 نقاط، من انتصارين على عمان وقيرغيزستان، وتعادل مع تايلاند.