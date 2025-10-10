هل يعود هداف البافاري للبريميرليج؟.. اللاعب يكشف الحقيقة

حرص اللاعب هاري كين، نجم بايرن ميونخ الألماني، على نفي التقارير التي تحدثت حول احتمالية عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مشددًا على أن تركيزه الكامل على مسيرته مع الفريق البافاري، ومستعدًا للنظر في إمكانية تمديد عقده مع الفريق.

ويمتلك هاري كين البالغ من العمر 32 عامًا عامان متبقيان في عقده الحالي مع بايرن، حيث تشير التقارير إلى وجود محادثات أولية بين الطرفين بشأن تجديد العقد، في ظل حرص النادي الألماني على الإبقاء على هدافه الأساسي.

وقال كين في تصريحاته لصحيفة الجارديان أن رغبته في العودة إلى إنجلترا تراجعت بعد النجاح اللافت الذي حققه منذ انتقاله من توتنهام، حيث سجل هذا الموسم 19 هدفًا بين ناديه ومنتخب بلاده، متخطياً حاجز 100 هدف مع بايرن في وقت قياسي.

وعلى الرغم من أن كين لم يستبعد العودة إلى الدوري الإنجليزي في المستقبل، لكنه شدد على شعوره الكبير بالرضا في ميونخ، وعدم وجود عجلة في اتخاذ قرار بشأن مستقبله بعيد المدى، معبراً عن تقديره لرؤية النادي والبيئة الإيجابية التي يعيشها تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وفيما يخص طموحاته في الفوز بالكرة الذهبية، قال كين: “أتمنى حقًا الفوز بجائزة الكرة الذهبية. في النهاية، هي جائزة جماعية تُمنح لأفضل لاعب في الفريق، سواء كان بطل دوري أبطال أوروبا أو بطل كأس العالم”.

وتابع: “الفوز بها سيكون تتويجًا للأداء الرائع، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. سيكون ذلك بمثابة موسم مثالي”.

في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، جاء هاري كين في المركز الثالث عشر فقط.