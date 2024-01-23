هل يعود كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة إلى ناديه الأسبق أولمبيك ليون؟

يتسائل محبي وعشاق الساحرة في أنحاء العالم خلال الساعات الحالية، عن مصير النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي.

كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة

وسبق أن انضم كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عامًا لصفوف نادي الاتحاد السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا ريال مدريد الإسباني.

هل يعود كريم بنزيما إلى ليون الفرنسي؟

يستهدف مسؤولو نادي أولمبيك ليون الفرنسي لإعادة لاعب الاتحاد كريم بنزيما إلى صفوف الفريق مرة أخرى؛ في ظل توتر علاقته بالإدارة والجهاز الفني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “the athletic” البريطانية، فإن ليون الفرنسي، يفكر في إعادة بنزيما مرة أخرى؛ مشيرة إلى أن إدارة الاتحاد لم تتلق حتى الآن أي عروض للهداف المخضرم.

ومن جانبه، لم يخبر المهاجم الفرنسي النادي برغبته في الرحيل خلال هذا الشهر، على الرغم من غيابه مؤخرًا عن المشاركة، لكن يتوقع حدوث ذلك في الأيام الحالية.

بنزيما لن يرحل عن الاتحاد السعودي إلى ليون.. ما السبب؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة “RMC Sport” في هذا الشأن فإن ليون يريد إعادة أسطورة النادي كريم بنزيما، بعد توتر العلاقة بينه وبين ناديه، ولكنها قد تكون صفقة صعبة من الناحية المالية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي لا يزالون يريدون بنزيما في السعودية، وقد ينتقل إلى نادٍ سعودي آخر، علما بأن اللاعب قد رفض المقترح الأخير.

ماذا قدم كريم بنزيما مع اتحاد جدة حتى الآن؟

قدم كريم بنزيما أداءً جيدًا مع الاتحاد السعودي حتى الآن، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة مع العميد في جميع المسابقات.

ويمتلك المهاجم الفرنسي مع الاتحاد 9 أهداف في بطولة الدوري السعودي الموسم الحالي 2023-2024، لجانب 5 تمريرات حاسمة.

وسجل بنزيما هاتريك في مباراة الاتحاد ضد أبها في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، كما سجل هدفين في مباراة الاتحاد ضد النصر في الجولة الخامسة.

وعلى الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه بنزيما، إلا أن هناك بعض التقارير تشير إلى أنه غير سعيد في الاتحاد، ويرغب في العودة إلى أوروبا من جديد.

وإذا عاد بنزيما إلى أوروبا، فسوف يكون خسارة كبيرة للاتحاد، حيث يعتبر أحد أهم اللاعبين في الفريق، مع عدم ثبات مستويات المغربي عبدالرزاق حمدالله.