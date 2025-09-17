هل يعود رينان لودي إلى دوري روشن بعد هروبه من الهلال السعودي؟.. “مفاجأة مدوية”

يمر نادي الهلال السعودي بموقف عصيب، بشأن تداعيات قضية النجم البرازيلي رينان لودي، الظهير الأيسر للفريق الأزرق العاصمي، والذي قرر فسخ عقده من طرف واحد، والرحيل إلى بلاده.

وكان رينان لودي أحد الأسماء الأساسية في تشكيل الهلال على مدار الموسم الماضي 2024/2025 بدليل مشاركته في 42 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10.

أزمة الهلال السعودي مع رينان لوي

وقام رينان لودي، من خلال ممثله القانوني بتوجيه إخطار لنادي الهلال السعودي، بضرورة تسوية مستحقاته المالية المقبلة، لكي لا يلجأ لخطوات تصعيدية وتقديم شكوى لـ”فيفا”.

وسبق أن قام مسؤولي الهلال برفع اسم الظهير الأيسر البرازيلي من قائمته المحلية في الموسم الجديد 2025/2026، بسبب التعاقد مع الظهير الفرنسي الدولي ثيو هيرنانديز.

وعلى الرغم من ذلك أراد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الاحتفاظ بخدما لودي وعدم الاستغناء عنه؛ من أجل الاستعانة بخدماته في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن لودي رفض هذا الأمر، ليقرر فسخ عقده من طرف واحد، مع السفر إلى بلاده البرازيل، وتوجيه طلب إلى مجلس إدارة الزعيم من خلاله محاميه، بضرورة الحصول على كامل مستحقاته المتبقية.

وقال الإعلامي الرياضي حواس العايد في تصريحات تلفزيونية: “منذ الفترة الشتوية الموسم الماضي الهلال كان يبحث عن استبعاد لودي بأي طريقة، وما حدث مؤخرا تبعات لما كان يريده النادي”.

وأضاف العابد: “ما حدث هو قرار غير موفق من الطرفين، وأعتقد الهلال لديه من الأسانيد القانونية لحماية نفسه حال تقدم اللاعب بشكاوى رسمية، وهناك ثغرة في اللوائح ويبدو أن لودي استغلها من أجل الهروب”.

واختتم في هذا الصدد: “أخشى من عودة لودي للدوري السعودي والعودة للانضمام لناد آخر”، وهو ما رد عليه الإعلامي محمد الخميس، قائلا: “أنت تقصد تقول إنه رفيق المدرب جورجي جيسوس، مدرب النصر”.