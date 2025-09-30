أخبار الرياضة

هل يرحل هاري كين عن البايرن؟.. نجم البافاري يكشف الحقيقة

آياتي خيري

أنهى النجم الإنجليزي هاري كين ، مهاجم بايرن ميونخ ، الجدل حول مستقبله مع النادي البافاري، بعد تقارير صحفية تحدثت عن احتمال عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الموسم الجاري، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2027.

تصريحات هاري كين

وفي تصريحات قالها لقناة “سكاي ألمانيا” بعد فوز فريقه الكبير على فيردر بريمن برباعية نظيفة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني، نفى كين هذه الشائعات قائلًا، “لا أخطط للمغادرة، ليس في الوقت الحالي، أنا سعيد جدًا هنا، ولا يزال أمامي عامان فى عقدي، أستمتع بكل لحظة داخل الفريق”.

وتابع هدّاف البايرن، “العودة إلى إنجلترا ليست مطروحة حاليًا. أعيش تجربة رائعة هنا، وأستمتع بالعمل مع المدرب واللاعبين. نأمل أن نواصل حصد الألقاب سويًا”.

وعن أداء فريقه في المباراة، أكد كين: “قدمنا أداءً مميزًا. البداية كانت قوية، وكنا قريبين من التسجيل في أول الدقائق. لعبنا بنضج وسيطرنا على اللقاء، واستحقينا الفوز.”

إنجاز كبير

كما تحدث كين عن إنجازه التاريخي المتمثل في وصوله إلى 100 هدف بقميص بايرن ميونخ، معبرًا عن فخره بالوصول إلى هذا الرقم قائلاً: “إنه شعور رائع وشرف كبير أن أُسجل 100 هدف مع نادٍ بحجم بايرن. الفضل يعود لزملائي والجهاز الفني الذين يدعمونني دائمًا. آمل أن أستمر بهذا المستوى وأسجل 100 هدف آخر.”

وبات النجم هاري كين أسرع لاعب في القرن الحالي يسجل 100 هدف مع نادٍ واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، محققًا ذلك خلال 104 مباريات فقط، متفوقًا على الرقم السابق المسجل باسم النجمين كريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند، اللذين احتاجا إلى 105 مباريات للوصول إلى نفس الرقم.

