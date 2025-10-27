أخبار الرياضة

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟.. رومانو يكشف الحقيقة

آياتي خيري

تحدث الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كاشفًا حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، بعد توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

ليفربول يوضح موقفه من أزمة محمد صلاح

وأحدث النجم محمد صلاح جدل بين جماهير ليفربول، بعدما قام بحذف صورة حسابه الشخصي، على منصة “إكس” تويتر سابقا، الذي كانت بقميص ليفربول، ووضع بدلا منها صورة شخصية مع ابنتيه، كما حذف كلمة لاعب في ليفربول، من التعريف الشخصي الخاص به، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، واكتفى بترك كلمة “يقيم في ليفربول”، بعدما شارك بديلاً لمدة 15 دقيقة في مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت الألماني التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 5 – 1.

وأكد فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة “givemesport” البريطانية، “لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع”، مضيفاً، “ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق”.

موقف إدارة الريدز

وأضاف، “إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل”.

وأنهى رومانو تصريحاته قائلًا، “ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي”.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.