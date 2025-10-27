هل يرحل صلاح عن ليفربول؟.. رومانو يكشف الحقيقة

تحدث الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كاشفًا حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، بعد توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

ليفربول يوضح موقفه من أزمة محمد صلاح

وأحدث النجم محمد صلاح جدل بين جماهير ليفربول، بعدما قام بحذف صورة حسابه الشخصي، على منصة “إكس” تويتر سابقا، الذي كانت بقميص ليفربول، ووضع بدلا منها صورة شخصية مع ابنتيه، كما حذف كلمة لاعب في ليفربول، من التعريف الشخصي الخاص به، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، واكتفى بترك كلمة “يقيم في ليفربول”، بعدما شارك بديلاً لمدة 15 دقيقة في مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت الألماني التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 5 – 1.

وأكد فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة “givemesport” البريطانية، “لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع”، مضيفاً، “ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق”.

موقف إدارة الريدز

وأضاف، “إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل”.

وأنهى رومانو تصريحاته قائلًا، “ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي”.