هل يرحل؟.. تطورات جديدة في مستقبل آرني سلوت مع ليفربول

أعلنت عدة تقارير إعلامية إنجليزية، تطورات جديدة في مستقبل آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وذلك عقب الخروج من الدور الرابع في بطولة كأس الرابطة.

ليفربول يعاني

وواصل نادي ليفربول في دوامة النتائج السلبية بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الدور الرابع في بطولة كأس الرابطة، وهي الهزيمة الثالثة على التوالي لنادي ليفربول أمام كريستال بالاس.

وفاز نادي كريستال بالاس بلقب “الدرع الخيرية” بعدما تفوق على ليفربول بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما بملعب “ويمبلي”، إثر تعادلهما (2-2) في الوقت الأصلي.

وإستقبل نادي ليفربول الهزيمة الأولى في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أمام كريستال بالاس بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب “سيلهرست بارك”

سلوت يواجه شبح الإقالة من تدريب ليفربول

وقال موقع “ترانسفير نيوز لايف”، أن هزيمة ليفربول أمام كريستال بالاس والخروج من كأس الرابطة زادت من الشكوك حول مستقبل أرني سلوت مع ليفربول الذي خسر 6 من أصل 7 مباريات خاضها بمختلف المسابقات.

وأضاف الموقع، “تلقى آرني سلوت انتقادات عنيفة بعدما أجرى 10 تغييرات على التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس، وهو قرار يراه قطاع عريض من جماهير الريدز بأنه لم يكن يتماشى مع حجم وقوة الفريق المنافس”.

وتابع، “تأتي هذه التطورات قبل مواجهات صعبة للغاية، حيث ينتظر الفريق مباريات أمام أستون فيلا ثم أمام ريال مدريد في دوري الأبطال ثم مانشستر سيتي، ومع تزايد الإشارات إلى أن المدرب لم يعد يتمتع بمكانة (لا تمس) داخل النادي، بدأت الإدارة تؤشر إلى احتمالية اتخاذ خطوة تغييرية في حال استمرار تراجع الأداء والنتائج”.

وأنتهى ، “وضعت إدارة ليفربول عدة سيناريوهات للتعامل مع الوضع الصعب الذي يمر به الفريق الذي تراجع إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتا، منها إعطائه الفرصة للعودة إلى المسار الصحيح، أو اللجوء لبديل محتمل تم تحديده بالفعل في كشوفات الإدارة، بينما أن الفترة المقبلة قد تحمل تغيّراً مصيرياً في قيادة الفريق، في حال تعثّرت النتائج مجدداً”.