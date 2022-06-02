هل يرتكب محمد صلاح الخيانة العظمى بحق جماهير ليفربول وينتقل إلى اليونايتد؟

لا يخفى على عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، أزمة تجديد عقد محمد صلاح، مع فريقه ليفربول، حيث لم تتواصل إدارة الريدز مع وكيل أعمال الفرعون الصغير منذ ديسمبر الماضي، رغم عدم توصلهم لاتفاق واضح حتى الآن للتجديد.

أزمة تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي عقد «صلاح» في الآنفيلد بنهاية يونيو 2023، ويرغب محمد صلاح بشدة في تجديد عقده واستكمال مسيرته داخل العملاق الإنجليزي وعدم مغادرة مدينة ليفربول قط.

المقربين من محمد صلاح مهاجم منتخب مصر وفريق ليفربول، يعلمون أنه لا ينوي مغادرة الدوري الإنجليزي في حالة تعقد الأمور أكثر من ذلك داخل الريدز، ولكنه ينوي استكمال مسيرته بالبريميرليج.

وأشارت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية إلى وجود احتمالية كبيرة في أن يتخذ محمد صلاح خطوة مثيرة بالانضمام إلى منافسي ليفربول، خاصة وأنه لا يفضل خوض مغامرة اللعب بالدوري الإسباني سواء لريال مدريد أو برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز.

اهتمام تشافي بمحمد صلاح

وأعلن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تصريحات سابقة، رغبته الشديدة في ضم محمد صلاح إلى البلوجرانا، مؤكدًا لأعضاء الجهاز الفني للبرسا أنه معجب بأداء الفرعون المصري وطريقة لعبه.

ويرى أسطورة فريق برشلونة سيلتك الأسكتلندي فرانك ماكافيني، أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي يستطيع حسم التعاقد مع محمد صلاح وخطفه من ليفربول.

وأكد «ماكافيني» أنه إذا كانت أسباب عدم تجديد عقد صلاح مع ليفربول الأمور المادية فإن مانشستر يونايتد سيكون لديها القدرة المادية على التعاقد مع المهاجم المصري.

ولفت إلى أن مانشستر يونايتد يحتاج الفترة المقبلة تدعيم صفوف فريقه بعدد من النجوم المميزين، خاصة مع وجود معلومات تتردد داخل الأولد ترافورد تفيد برغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل.

ويسعى مانشستر يونايتد الفترة المقبلة بتحقيق طفرة كبيرة على مستوى الدوري الإنجليزي، وكذلك العودة للمنافسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا مما يجعل وجود محمد صلاح بالفريق أمر حتمي.

هل يرتكب محمد صلاح الخيانة العظمى بحق جماهير ليفربول؟

ويأتي هنا السؤال الأصعب هل يقوم محمد صلاح بإلقاء عشق جماهير ليفربول له خلال السنوات الماضية من خلفه؟، ضاربًا بكل ما حققه من مجد داخل الآنفيلد عرض الحائط، وهل يرتكب محمد صلاح الخيانة العظمى؟ بالانضمام إلى أشرس وأكبر أعداء ليفربول داخل الدوري الإنجليزي على مر العصور.