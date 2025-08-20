أخبار الرياضة

هل يدرس الأهلي إعادة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي

أحمد المدبولي

تبحث إدارة النادي الأهلي إمكانية إعادة تدعيم خط الدفاع من خلال التعاقد مع لاعب الفريق السابق محمد عبد المنعم، المحترف حالياً في صفوف فريق نيس الفرنسي.

هل يدرس الأهلي إعادة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي

وذلك لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل

وتأتي هذه الخطوة في ظل غموض موقف اللاعب مع ناديه الفرنسي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وتشير تقارير صحفية إلى أن النادي لم يفتح بعد باب التفاوض الرسمي، منتظراً تحديد مدى جاهزية اللاعب الفنية وقدرته على العودة للمشاركة في المباريات.

وعلى الرغم من عدم ممانعة الأهلي في عودة عبد المنعم، سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

إلا أن رغبة اللاعب نفسها في استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا قد تعرقل مسار المفاوضات بين الجانبين.

 

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.