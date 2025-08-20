هل يدرس الأهلي إعادة محمد عبد المنعم من نيس الفرنسي

تبحث إدارة النادي الأهلي إمكانية إعادة تدعيم خط الدفاع من خلال التعاقد مع لاعب الفريق السابق محمد عبد المنعم، المحترف حالياً في صفوف فريق نيس الفرنسي.

وذلك لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير المقبل

وتأتي هذه الخطوة في ظل غموض موقف اللاعب مع ناديه الفرنسي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وتشير تقارير صحفية إلى أن النادي لم يفتح بعد باب التفاوض الرسمي، منتظراً تحديد مدى جاهزية اللاعب الفنية وقدرته على العودة للمشاركة في المباريات.

وعلى الرغم من عدم ممانعة الأهلي في عودة عبد المنعم، سواء كان ذلك عن طريق الإعارة أو البيع النهائي.

إلا أن رغبة اللاعب نفسها في استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا قد تعرقل مسار المفاوضات بين الجانبين.