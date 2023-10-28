هل يتأثر الأهلي بالخماسية السابقة أمام صن دوانز .. الشناوى يعلق

علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي على مباراة فريقه غداً أمام نادي صن داونز الجنوب افريقي في بطولة السوبر ليج الأفريقي.

المباراة المقرر لها غداً في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في جنوب إفريقيا.

الشناوى: الأهلي لن يتأثر بالخسارة الماضية أمام صن داونز

محمد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا حرص على التعليق على خسارة فريقه السابقة من صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مرتين في بطولات دوري أبطال أفريقيا

مؤكدا أن كل مباراة لها ظروفها وفريق النادي الأهلي قادر على تخطي النتائج السلبية بشكل جيد ويفكر في المباريات القادمة و لا يخشى أى منافس لأن اسم الأهلي كبير جدا ولا توجد أى أزمة لديه، والأمور طبيعية جدآ بالنسبة للاعبي النادي الأهلي.

وأكد أن المباراة بالطبع صعبة أمام فريق مثل صن داونز، فهو فريق كبير ومرشح دائما للفوز بالبطولات، ومن هنا تأتي أهمية وصعوبة اللقاء، لان الفريقان مرشحان دائما للفوز بالبطولات.

وشدد محمد الشناوى في تصريحاته على أن الأهلي أمام سيمبا التنزاني حقق المطلوب منه وهو الصعود للدور التالي في البطولة، بغض النظر عن النتائج أو الأداء وأن الاستعدادات لمباراة صن داونز بالتأكيد مختلفة عن أي لقاء آخر.

وأتم : الأهلي فريق جماعي يلعب من أجل البطولة فقط، بغض النظر عن اسم المنافس فالاهلي هو بطل افريقيا.