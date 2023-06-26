هل هي إستراحة محارب؟.. ليونيل ميسي يريد التقاعد المؤقت من اللعب الدولي

وفقًا لتقارير حصرية نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية، يعتزم الأسطورة الكروية ليونيل ميسي أخذ فترة استراحة دولية تدوم عامًا من اللعب مع منتخب بلاده الأرجنتين، ويأتي هذا القرار في سياق التركيز على مسيرته الكروية الجديدة، والتي يمكن أن تكون الأخيرة مع فريق إنتر ميامي الأميركي.

كما ذكرت الصحيفة أن ميسي قد أبلغ مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني برغبته في الحصول على فترة إجازة من اللعب الدولي، من المتوقع أن يتم التشاور بين سكالوني ومسؤولي الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم في عام 2022، بالإضافة إلى فوزه بكوبا أميركا في العام السابق.

ووفقًا للتقرير، يميل الاتحاد الأرجنتيني إلى الموافقة على طلب ميسي، نظرًا للإنجازات البارزة التي حققها خلال العامين الماضيين، وبعد انتقاله مؤخرًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الأميركي، يُعتقد أن هذا القرار يشير إلى مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية.

ومن المقرر أن ينتقل ميسي إلى مدينة ميامي للإقامة هناك، ومن المتوقع أن يحتاج بعض الوقت للتكيف مع الحياة الجديدة، استعدادًا للانضمام إلى فريق إنتر ميامي ومواجهة تحديات الدوري الأميركي.