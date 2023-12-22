“هل هناك أجمل ؟” نادي النصر السعودي يتغزل في نجمه كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الاتفاق

قامت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر مع التواصل الاجتماعي “X” بالتغزل في نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد الفوز على الاتفاق في الجولة الثامنة عشر من منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

صورة مجمعة من احتفالات رونالدو-المصدر:صفحة النصر بتويتر

ونشرت صفحة النصر صورًا من احتفال كريستيانو رونالدو بالهدف الذي أحرزه في مرمى الاتفاق، وقامت بالتعليق على الصورة قائلة”وهل هناك أجمل؟”.

وهل هنـاك أجمـــل ؟🤩 pic.twitter.com/yJS0Ua8qCG — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 22, 2023

يذكر أن نادي النصر قد تمكن من تحقيق الانتصار على نادي الاتفاق بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023 على ملعب الأول بارك.

وتقدم النجم تيليس في النتيجة لنادي النصر عند الدقيقة 43 من أحداث الشوط الأول، ثم بعدها تمكن النجم بروزوفيتش من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 59، وبعدها أضاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثالث عند الدقيقة 73 من علامة الجزاء، ولكن تمكن النجم محمد الكويكبي من تقليص الفارق لنادي الاتفاق عند الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني.

ورفع نادي النصر رصيده من النقاط بعد هذا الانتصار إلى النقطة 40 في المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة، حيث تمكن العالمي من الانتصار خلال 13 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد، بينما تعرض للهزيمة خلال 3 مواجهات من قبل، وقام بتسجيل 46 هدف واستقبلت شباكه 20 هدفًا.