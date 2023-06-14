هل سيشارك مع منتخب الأرجنتين في مونديال كأس العالم 2026؟.. ليونيل ميسي يوضح

أوضح نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، عن موقفه ومشاركته في نسخة مونديال كأس العالم القادمة عام 2026، بعدما فاز منتخب بلاده في النسخة السابقة عام 2022، التي أقيمت في دولة قطر.

وفي حديث صحفي له مع صحيفة (أوليه Ole) الأرجنتينية، أجاب ميسي عن إمكانية أن يلعب مرة أخرى مع منتخب الأرجنتين، في مونديال كأس العالم القادم 2026، أنه لا يعتقد حدوث ذلك، وأنه يظن أن مونديال قطر هو محطته الأخيرة في مباريات كأس العالم، وقد تَوَّجَها بالفوز، حين قاد منتخب الأرجنتين للحصول على اللقب والبطولة، وهي البطولة التي كانت تنقصه، وحين فاز بها شعر بالرضا والشكر والامتنان، لمسيرته الكروية التي خاضها طوال حياته، وهذا أهم شيء بالنسبة إليه، ثم استطرد ميسي قائلا إنه سوف يرى ما تؤول إليه الأمور في المستقبل، لكن من حيث المبدأ فهو لا يريد خوض التجربة في عام 2026، وإنما سيكتفي بالمشاهدة من مكان إقامة المونديال، وفي سياق متصل فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر إقامة بطولة كأس العالم القادمة 2026، في ثلاث دول هي أميريكا والمكسيك وكندا.

الجدير بالذكر أن ميسي خاض مع منتخب الأرجنتين، خمس نسخ من بطولات مونديال كأس العالم، كان أولها في ألمانيا عام 2006، ثم جنوب إفريقيا عام 2020، ونسخة البرازيل عام 2014، وروسيا عام 2018.

وقد حقق ميسي الرقم القياسي كأكثر لاعب خاض مباريات كأس العالم، بواقع 26 مباراة متقدما بفارق مباراة واحدة، على لوثر ماتيوس لاعب منتخب ألمانيا.