هل سيشارك برشلونة في دوري أبطال أوروبا؟

تحدثت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن وضع نادي برشلونة، حيث ذكرت تقارير أنه قد يتم استبعاده من دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بسبب قضية نيجريرا.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة المسؤولة عن منح التراخيص اللازمة للمشاركة في البطولات الأوروبية ستوافق بشكل طبيعي على مشاركة النادي الكاتالوني في دوري الأبطال.

ووفقًا للصحيفة، لا يوجد أي عوائق حتى الآن تمنع نادي برشلونة من المشاركة في دوري الأبطال، وسيتم منحه الترخيص قبل يوم 15 مايو المقبل، وهو الموعد المحدد لمنح التراخيص للأندية المشاركة في المسابقات القارية.

وإذا تدخلت لجنة الانضباط بعد منح النادي للترخيص، فمن الممكن رفضه في حالة وجود قضية قانونية واضحة، ولكن من المرجح ألا يتم اتخاذ قرار صعب بدون تبرير كبير.