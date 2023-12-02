هل خاض رونالدو ديربي الرياض بين الهلال والنصر وهو مصابًا.. مصدر يُجيب

تلقت جماهير النصر السعودي صفعة كبيرة بالأمس الجمعة، بعد الهزيمة من الهلال بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن لهذا الموسم.

واستطاع الهلال الابتعاد بصدارة الدوري السعودي للموسم الجاري، حيث وصل للنقطة 41، فيما تجمد رصيد النصر عند التقطة 34.

ملخص مباراة الهلال والنصر

إصابة رونالدو تؤثر على مستواه أمام الهلال

وحسب المعلومات الواردة إلينا من داخل النصر السعودي فإن رونالدو كانت لديه إصابة على مستوى الرقبة، مما أدى إلى تأثره خلال ديربي الرياض بين الهلال والنصر.

وأوضح المصدر أن الجميع لاحظ تأثر رونالدو بسبب رقبته، حيث كانت حركته في الملعب متأثرة وغير طبيعية.

وشدد على أن الجهاز الطبي للنصر السعودي منح اللاعب مسكنات بالإضافة إلى وضع “لاصق” طبي على المنطقة التي يعاني منها من أجل قدرته على لعب المباراة، حيث جاءت هذه التعليمات من قبل الجهاز الفني للعالمي بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للأصفر.

وأشار المصدر إلى أن كاسترو كان لديه حالة من القلق من عدم قدرة رونالدو خوض ديربي الرياض، حيث كانت ستمثل ضربة موجعة للعالمي أمام الهلال، لكن الدون نجح في خوض المباراة، وأحرز هدفًا لكن حكم المباراة وتقنية الفيديو قرروا عدم احتسابه.

بينما تطرق للحديث عن غضب لويس كاسترو من الأداء التحكيمي، حيث أكد على أن الجميع في النصر مستاء من قرارات الحكم بعدم احتساب هدف التعادل لرونالدو، كما أن الإدارة تبحث خلال الساعات القادمة التقدم بشكوي ضد حكام ديربي الرياض أمام الهلال، وذلك بعدما شعر الجهاز الفني واللاعبين بوقوع ظلم عليهم بعدم احتساب الهدف.

وكان رونالدو قد سجل هدفًا، بعدما تقدم لاعب وسط الهلال سافيتش في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني من المباراة.