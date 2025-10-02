هل تُمنع إسرائيل من تصفيات كاس العالم في حال حظرها في “يويفا”؟.. تقرير يكشف الحقيقة

قالت تقارير صحفية إنجليزية أن إسرائيل قد يُسمح لها بالمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، حتى إذا فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حظراً عليها فى مسابقاته الأوروبية.

إحتمالية إستبعاد الكيان المحتل

وبحسب الخطة التي ستُناقش هذا الأسبوع، يُتوقع استبعاد إسرائيل من دوري الأمم والدوري الأوروبي، بما فى ذلك مشاركة فريق مكابي تل أبيب.

وطبقا لما جاء بصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن القرار لن يتضمن استبعاد إسرائيل من تصفيات كأس العالم، التى تستضيفها الولايات المتحدة بالتعاون مع الفيفا، إذ تظل البطولة تحت سيطرة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يجعل أي منع لإسرائيل قراراً سياسياً معقداً.

يويفا مسؤولًا عن تنظيم التصفيات

كما سيظل يويفا مسؤولاً عن تنظيم تصفيات كأس العالم لإسرائيل، بما في ذلك توفير الحكام والأمن لمبارياتها، رغم الحظر المفروض على مسابقاته الأخرى.

من جهتها، وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تجذيرًا من أي محاولة لمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة فى البطولة، فيما تربط تقارير رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، بعلاقة وثيقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإسرائيلي يحتل حالياً المركز الثالث في مجموعته المؤهلة، متساوياً في النقاط مع إيطاليا، ويستعد لمواجهات حاسمة ضد النرويج وإيطاليا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.