هل توجد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية اليوم

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم في الوطن العربي قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 15-12-2023، والتي سوف نوضح لكم في هذا المقال، هل يوجد قناة مفتوحة فعلا تنقل مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي؟.

هل هناك قناة مفتوحة تُذيع مباراة الأهلي والاتحاد اليوم؟

كشفت مصادر رسمية للفيفا، أن الناقل الوحيد لبطولة كأس العالم للأندية 2023 في الوطن العربي هي مجموعة قنوات ssc الرياضية السعودية المشفرة، وبالتالي فلا يوجد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي اليوم سوى قناة ssc sport المشفرة.

وتأتي مباراة الأهلي والاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية لعام 2023، وهي المباراة التي يُنتظر أن تكون في منتهى القوى والإثارة، حيث يكتظ كل فريق بمجموعة كبيرة من اللاعبين المتميزين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية؟

من المقرر أن يتم بث مباراة الأهلي المصري والاتحاد السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023 على قنوات ssc sport المشفرة، وهي الناقل الحصري والوحيد.

موعد اللقاء

ينتطلق لقاء الأهلي المصري والاتحاد السعودي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك مساء اليوم الجمعة 15-12-2023، على ملعب”مدينة الملك عبدالله الرياضية”.