هل تم إنهاء عقد جوردان هندرسون؟..الاتفاق يجيب

أعلن نادي الاتفاق السعودي اليوم عن إنهاء عقد لاعبه الإنجليزي جوردان هندرسون بالتراضي، وذلك بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بشكل ودي.

الإنجليزي جوردان هندرسون -مصدر الصورة: اليوتيوب

العمل الشاق

وقال رئيس النادي، سامر المسحل، في تصريحات صحفية: “أولًا، يود النادي أن يشكر جوردان على جهوده ويتمنى له التوفيق في مستقبله. نحن دائمًا نحترم لاعبينا، ويعتقد النادي وجوردان أن هذا القرار السريع، دون أي تأخير أو تشتيت إضافي، تم اتخاذه لصالح النادي بشكل عام ولصالح جوردان”.

وأضاف هندرسون: “أود أن أشكر النادي والجماهير وجميع الأشخاص المعنيين على هذه الفرصة وأتمنى لهم التوفيق خلال باقي الموسم. هناك الكثير من العمل الشاق الذي يتم بذله والذي أعلم أنه سيتسبب في النجاح مستقبلًا”.

وشدد المسحل على أن الدوري السعودي صعب للغاية، وأن أداء الفريق الذي يتوقعه النادي في النصف الثاني من الموسم تحت قيادة المدرب ستيفن جيرارد يتطلب تضافر جهود الجميع ووقوفهم خلف الفريق وتقديم أداء جماعي مميز من كامل العناصر من لاعبين وإداريين وفنيين، ويتطلع النادي إلى استعادة الزخم بدايةً من معسكر الفريق الشتوي في دولة الإمارات.

أهدافه قصيرة المدى

ويسعى الاتفاق لتحقيق أهدافه قصيرة المدى خلال موسم 2023 – 2024، إلى جانب العمل على إحداث تحوّل شامل في واقع النادي، كجزءٍ من مشروعٍ طويل الأمد ينتهجه النادي.