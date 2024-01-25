هل تعمد منتخب كوريا الجنوبية التعادل مع ماليزيا لتجنب اليابان في دور ال16؟

انتهت مباراة كوريا الجنوبية ضد ماليزيا في منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتعادل الإيجابي (3/3) وأثارت تلك النتيجة حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أشار البعض إلى تعمد منتخب كوريا الجنوبية التعادل في مباراة اليوم ضد ماليزيا من أجل تجنب منتخب اليابان صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، ليواجه متصدر المجموعة السادسة، وبنسبة كبيرة هو منتخب السعودية.

كوريا الجنوبية وماليزيا

مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا

جاءت نتيجة مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا صادمة للبعض إذ يوجد فارق كبير من المنتخبين يأهل المنتخب الكوري للفوز، إذ لم يحقق ماليزيا نتيجة إيجابية في أول مباراتين بينما حصل على نقطة التعادل من المنتخب الكوري والذي تراجع للمركز الثاني خلف البحرين والتي انتصرت على الأردن في مفاجأة ثانية بالمجموعة.

وأظهرت بعض اللقطات من المباراة لمدرب المنتخب الكوري الجنوبي أنه لم يبد عليه السعادة بركلة الجزاء الذي تفوق بها المنتخب الكوري على ماليزيا ولكنه ابتسم بعدما سجل منتخب ماليزيا هدف التعادل.

ولكن تلك الاشارت لا تؤكد أنه يريد تلك النتيجة أو أن المنتخب الكوري تعمد إضاعة الفوز من أجل تجنب مواجهة اليابان، حي لا توجد شبهة تلاعب المنتخب الكوري بنتيجة المباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 مدرب كوريا الجنوبية سعيد بعد استقبال فريقه الهدف الثالث. — عمرو (@bt3) January 25, 2024

لتجنب مواجهة اليابان في دور الـ 16 🇯🇵 ⏰93' يورغن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية بعد تسجيل سون الهدف الثالث وتصدر المجموعة🙁 ⏰90+14' السعادة تبدو على المدرب الألماني بعد تسجيل ماليزيا هدف التعادل واحتلال المركز الثاني بالمجموعة😀#AsianCup2023 #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/EvisLEIpA6 — FilGoal (@FilGoal) January 25, 2024

مواجهات دور ال16

في الدور القادم من بطولة كأس آسيا يستعد المنتخب الكوري لمواجهة السعودية متصدر المجموعة الأخيرة وذلك حسب نتائج المباريات حتى الآن، فيما سيواجه منتخب البحرين اليابان بالدور القادم، وتأهل حتى الأن منتخبات (طاجيكستان، الإمارات، إيران، سوريا، البحرين، اليابان، العراق، أستراليا، قطر، أوزبكستان، كوريا الجنوبية)، وتأتي المواجهات المؤكدة حتى الآن كالتالي: