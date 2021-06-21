هل اللاعب عماد متعب مريض ؟ – حقيقة مرض عماد متعب

انتشرت في الفترة الاخيرة الكثير من الانباء حول مرض عماد متعب لاعب الأهلي المصري ومهاجم منتخب مصر السابق الذي نال احترام الجميع وحقق الكثير من الارقام القياسية والأن يعمل كمحلل رياضي على قناة on time sport ، فما حقيقة مرض اللاعب وما الذي حدث ؟

عماد متعب مريض

أصيب اللاعب السابق عماد متعب بوعكة صحية في الفترة الأخيرة وكانت قد بدأت قبل يوم 10 – 5 – 2021 وهو اليوم الذي وافق لقاء القمة بين الأهلي والزمالك حيث أعلن اللاعب وقتها على حسابه الرسمي انه سيغيب عن تحليل تلك المباراة بسبب خضوعه لعملية جراحية وبعض الفحوصات الطبية التي قرر انه سيجريها في اوروبا ولهذا السبب لم يستطيع الظهور في الاستوديو التحليلي الخاص بمباراة القمة الماضية .

وقد حاز اللاعب على مساعدة ودعم كبير من قبل متابعينه ومحبينه الذي يتمنون له الشفاء العاجل – ان شاء الله – بغض النظر عن انتمائهم الكروي إلا أن عماد متعب لم يختلف عليه اثنين سواء من مشجعي الأهلي او الزمالك او نادٍِ اخر سواء في مصر أو خارج مصر بسبب شعبية اللاعب الكبيرة .

اخر اخبار مرض عماد متعب

وقد رفض اللاعب عماد متعب الإعلان عن اي تفاصيل بخصوص مرضه او العملية الجراحية ، حيث صرح قائلا : “أنا الحمد لله تمام مفيش أى حاجة وإن شاء الله لما الدنيا تفتح بره هسافر أطمئن على شوية حاجات وأرجع” .

ولزيادة الإطمئنان على اللاعب صرح اسلام الشاطر نجم الأهلي السابق عن استقرار حالة زميله عماد متعب وأنه سيستمر في طمأنه الجماهير عن حالة اللاعب في الأيام المقبلة .