هل أهان نجم ريال مدريد السابق مارسيلو الأهلي بهذه الكلمة قبل مباراة نصف النهائي؟

في تصريحات أدلى بها اللاعب الفرنسي كريم بنزيما قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة قائلا: إنه لا يعرف النادي الأهلي، وعلى وجه السرعة فقد تكفل لاعبو الأهلي بالتعريف عن أنفسهم أمام صاحب الكرة الذهبية الذي قد خرج من ملعب المباراة وقد ظهرت على وجهه حسرة الخسارة وقوة النادي الأهلي.

النجم البرازيلي مارسيلو- المصدر: "صحيفة في الجول"

وعلى نفس الوتيرة… فقد تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات عن اللاعب البرازيلي مارسيلو قد اعتبرها الجمهور الأهلاوي تقليلا من شأن نادي القرن… ومن جانبها فقد طالبت الجماهير اللاعبين بالرد علي تلك التصريحات في الملعب.

تصريحات اللاعب مارسيلو؟

النجم البرازيلي مارسيلو نجم نادي ريال مدريد السابق وقائد فريق الحالي، ويعتبر واحد من أساطير كرة القدم عبر تاريخها قد تحدث عن المباراة قائلا: “كل فريق يمتلك عدة حوافز لحصد اللقب، وأي فريق يشارك في البطولة سيقدم أفضل ما لديه، ونحن نحترم جميع الفرق المشاركة في البطولة، وسنحاول إسعاد جماهير نادي فلومينينسي”.

كما قال النجم البرازيلي، عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: “فلومينينسي يمتلك كل الإمكانات للمنافسة بقوة على كأس العالم للأندية والفوز باللقب”.

وأضاف: “شاركت من قبل في كأس العالم للأندية أربع مرات مع فريقي السابق ريال مدريد وفزت باللقب في جميع تلك المشاركات لكن هذه النسخة هي الأهم بالنسبة لي وذلك بسبب خوض تلك المنافسة مع فريق طفولتي المفضل”.

تصريحات نسبت للاعب البرازيلي تغضب الأهلاوية

وفي سياق تصريحات مارسيلو فقد نقلت بعض وسائل الإعلام وعدد من الصفحات الرياضية على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، تصريحات للنجم البرازيلي قال فيها إنه من الجيد مواجهة النادي الأهلي في نصف النهائي، وأنه من الجيد أيضا الابتعاد عن مواجهة بنزيما وكانتي وفابينيو، وكان ذلك إشارة للتشكيك في قدرة النادي الأهلي الكروية.

وعلى الرغم من انتشار تلك التصريحات لكنها لم تستند إلى مصدر رسمي، ولكن من ناحية أخرى فقد اعتبر بعض الجماهير العاشقة لنادي الأهلي تلك التصريحات محفزة للاعبين من أجل الرد داخل أرضية الملعب.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره البرازيلي فلومينينسي في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وقد صعد النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تغلب على نادي اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي بنتيجة 3/1 في مباراة استحوذ النادي الأهلي على مجرياتها كليا.