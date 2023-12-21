هكذا انتقد غوارديولا ملعب “الجوهرة المشعة” بالسعودية

استنكر بيب غوارديولا، المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حالة ملعب “الجوهرة المشعة” بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، في التصريحات التي جاءت بعد الفوز بنتيجة 3-0 على فريق أوراوا رد دياموندز الياباني في نصف النهائي، والذي تم لعبه على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

بيب غوارديولا - مصدر الصورة: CNN

حيث صرح غوارديولا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قائلًا: “كانت حالة الملعب وسطح “الجوهرة المشعة” غير مثالية. كان الأرضية صلبة جدًا، مما صعب على اللاعبين التحرك واللعب”، وأضاف: “ومع ذلك، تأهلنا للنهائي، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا”.

من ناحية أخرى، أوضح غوارديولا موقفه من مستقبله مع مانشستر سيتي بعد الشائعات التي تحدثت عن احتمالية رحيله في نهاية الموسم الحالي 2023-2024، حيث أعلن بقاءه مع النادي الإنجليزي، خاصة مع تمديد عقده لموسم آخر، وصرح قائلًا: “أنا سعيد هنا وأرغب في الاستمرار مع مانشستر سيتي”.

وتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية حيث سيواجه فلومينينسي البرازيلي، الذي تغلب على الأهلي المصري بنتيجة 2-0 في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت أيضًا على ملعب “الجوهرة المشعة” في الملك عبد الله الرياضية.