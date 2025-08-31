تعليق نارى من احمد بلال على هزيمة الاهلى من بيراميدز بالامس

شن أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، هجوم حاد على البرتغالي ريبيرو المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري.

وأكد أحمد بلال أن ما حدث لا يليق بتاريخ القلعة الحمراء، وما فعله المدير الفنى للأهلى فى لقاء بيراميدز يستحق العقاب.

وقال بلال خلال تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” على قناة “أون” : “ما فعله ريبيرو هذا ما أسميه (غباء كروي) صريح الأهلي طوال المباراة لم يصنع جملة كروية واحدة واللاعبين ظهروا بلا روح وكأنهم يخوضون مباراة على الشاطئ.

وأضاف بلال : ريبيرو يمثل نقمة على الأهلي، فهو مدرب بلا ملامح واضحة، وخروج الفريق من أزمته الحالية يبدأ برحيله فوراً خاصة أن تغييراته كانت عشوائية بلا معنى، فما المغزى من استبدال بن شرقي مثلًا؟

وتابع : المدرب بدا غير مدرك لما يريده داخل الملعب، وافتقد لأي بصمة فنية، في المقابل اللاعبين لم يقدموا أي رد فعل سواء بعد الهدف الأول أو الثاني، وكأن المباراة لا تعنيهم.

وأتم بلال تصريحاته منتقدًا أداء بعض النجوم : أين زيزو اليوم؟ بصراحة لم يعجبني أداؤه منذ انضمامه للأهلي.