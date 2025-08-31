أخبار الرياضة

تعليق ياسر ريان على هزيمة الاهلى من بيراميدز بالامس

أحمد المدبولي

انتقد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق أداء الفريق الأحمر خلال مواجهته الأخيرة بالامس أمام بيراميدز.

 

وأكد ياسر ريان أن هذه المباراة تعتبر الأسوأ في تاريخ النادي من وجهة نظره.

 

وقال ريان خلال ظهوره ببرنامج “ستاد المحور”: اللي شوفته النهارده أمام بيراميدز هو أسوأ مباراة في تاريخ النادي الأهلي، الفريق عمره ما ظهر بهذا الشكل من قبل، وحتى لو بيخسر لكن مش بالشكل من اللامبالاة اللي شفناه النهارده.

 

وأضاف : الحديث كله هيتجه نحو المدير الفني رييبرو، وده طبيعي لأنه المسؤول الأول، لكن في نفس الوقت اللاعبين لازم يتحملوا جزء كبير من المسؤولية.

 

وتابع نجم الأهلي الأسبق : الأهلي يملك مجموعة كبيرة من النجوم وأسماء مميزة، ومع ذلك المستوى كان ضعيف للغاية، لدرجة إنك تحس إن الفريق مش محتاج مدرب أصلاً.

