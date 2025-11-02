أخبار الرياضة

هذا الملعب يقترب من إستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2028

آياتي خيري

قالت عدة تقارير صحفية أن ملعب أليانز أرينا أصبح قريبًا من استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2028، بعد عدم تقدم أي مرشح آخر بطلب للاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

وفي تقرير لها، أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إنه بالنسبة لعام 2029 أبدت إسبانيا اهتمامها لاستضافة النهائي على ملعب سبوتيفاي كامب نو، بينما أبدت إنجلترا اهتمامها باستضافة المباراة على ملعب ويمبلي.

ونوهت الإذاعة إلى أنه سيتم اتخاذ القرار النهائى في شهر سبتمبر 2026.

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن استضافة ملعب ميتروبوليتانو الخاص بفريق أتلتيكو مدريد الإسباني للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا نسخة عام 2027.

وقال يويفا إن اللجنة التنفيذية اختارت للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب ميتروبوليتانو في مدريد لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2027.

واختارت الملعب الوطني البولندي في وارسو لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في عام 2027.

وتحتضن مدينة سالزبوج النمساوية مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026.

