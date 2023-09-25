هدف كانتي لاعب الاتحاد ينافس على جائزة الهدف الأجمل بالدوري السعودي 2023/2024

وقع اختيار رابطة الدوري السعودي للمحترفين على قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن 2023/2024.

نجولو كانتي - مصدر الصورة: صحيفة سبق

هدف كانتي لاعب الاتحاد ينافس على جائزة الهدف الأجمل

وأعلنت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي، اليوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة السابعة من الموسم الجديد ، ومن المقرر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة “إكس”.

واختارت اللجنة الفنية لجوائز دوري روشن للمحترفين الأهداف التي سجلها كلاً من:

“تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير، عبيدالله العيسى، على الهدف الثاني للنجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بمرمى الأهلي ، والذي سجله من قذيفة صاروخية من داخل منطقة الجزاء استقرت في سقف المرمى ، علمًا بأن اللاعب سجل هدفين في تلك المباراة”.

وبالإضافة إلى ذلك اختارت اللجنة هدف النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب الاتحاد في مرمى الفتح، حيث يعود له الفضل في منح فريقه انتصار مثير، حينما أطلق قذيفة صاروخية لامست العارضة قبل أن تستقر في الشباك.

وفوق ذلك ينافس على جائزة الهدف الأجمل في الجولة من بطولة الدوري السعودي هدف الدولي الروماني نيكولاي ستانشيو لاعب فريق ضمك بمرمى الهلال، والذي سجله من ركلة حرة ثابتة باغتت الحارس ياسين بونو.

وسيستمر التصويت لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.