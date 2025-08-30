هدف داروين نونيز الملغي في مباراة الهلال ضد الرياض

سجل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز أولى أهدافه مع نادي الهلال السعودي بمسابقة دوري روشن لهذا الموسم، ولكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويلعب الهلال ضد الرياض على ملعب المملكة أرينا في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي لهذا الموسم 2025/2026.

وبدأ نونيز أساسيًا في تشكيل الهلال أمام الرياض، بعدما أعطاه إنزاجي فرصة المشاركة أساسيًا مع الزعيم في أولى مباريات الموسم، ويعد هو المهاجم الأساسي للفريق بدلًا من ألكسندر ميتروفيتش.

بعد تسجيل الهدف قام حكم تقنية الفيديو باستدعاء حكم المواجهة من أجل النظر في صحة الهدف المسجل، وبعد العودة للفار قام الحكم بإلغاء الهدف وذلك بعدما وجد خطأ مع لاعب الهلال على قدم مدافع الرياض قبل أن تذهب الكرة إلى داروين نونيز الذي وضعها داخل الشباك.

جدير بالذكر أن داروين انتقل إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة بلغت قيمتها 53 مليون يورو.