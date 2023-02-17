هدف إمام عاشور العالمي الأول مع ميتلاند الدنماركي .. شاهد الهدف عالمي

واجه نادي ميتلاند الدنماركي نظيره نادي لشبونة البرتغالي ضمن منافسات بطولة الدوري الأوربي، في أول مباراة يشارك بها لاعب الزمالك السابق مع فريقه الجديد ميتلاند.

سجل اللاعب الدولي المصري إمام عاشور لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي ونادي الزمالك المصري السابق أول هدف له مع فريقه الجديد.

وسجل إمام عاشور هدفه الأول في مرمى لشبونة في الدقيقة ٧٧ من عمر المباراة، وذلك بعد ١١ دقيقة من مشاركته في المباراة.

علاوة على ذلك، انتقل النجم إمام عاشور لنادي ميتيلاند الدنماركي من نادي الزمالك المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد مدته ثلاث سنوات، وذلك مقابل 3 ملايين دولار.