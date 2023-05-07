هاني سعيد مدير نادي بيراميدز يُهاجم عامر حسين ورابطة الأندية بعد رفض تأجيل لقاء الإسماعيلي | اليكم نص الخطاب المرسل من الطرفين

رفضت رابطة الأندية تأجيل مباراة نادي بيراميدز والاسماعيلي بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الدوري المصري، وعقب هذا الرفض أدلى الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بتصريحات وانتقادات حادة ضد رابطة الأندية المصرية بعد رفضها التأجيل، حيث أرسل نادي بيراميدز خطابًا رسميًا لرابطة الأندية للمطالبة بتأجيل لقاء الإسماعيلي وذلك بسبب ظروف تأخر الطيران والعودة من الإمارات بعد خوض لقاء السوبر المصري ضد الأهلي والتي انتهت بفوز الأهلي بعد جدل تحكيمي بنتيجة 1-0.

وجاء رفض رابطة الأندية طلب بيراميدز استنادًا إلى المادة 109 من لائحة لجنة المسابقات التي تنص على التزام الأندية التي تخوض الارتباطات العربية والأفريقية بخوض المباراة المحلية رابع يوم اللقاء الذي يقام خارج مصر، وانتهى خطاب رابطة الأندية بالزام نادي بيراميدز اللعب في الموعد المحدد حيث جاء نصًا في خطاب رابطة الأندية “تقرر الاعتذار عن تلبية الطلب المقدم من سيادتكم على أن تقام المباراة في الموعد المحدد لها يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 الساعه “7” مساءً على ستاد الدفاع الجوي”

أعرب الكابتن هاني سعيد عن غضبه واستنكاره رد رابطة الأندية المصرية عبر بيان رسمي حيث قال :” تأجيل لقاء الإسماعيلي حق مشروع لنا بعدما أنقذنا سمعة الكرة المصرية وشاركنا في مباراة السوبر المصري بالامارات ضد فريق الأهلي رغم ضيق الوقت، وطلب التأجيل بسبب التأخير في موعد عودة فريق بيراميدز للقاهرة بسبب ظروف الطيران الخارجة عن إرادته والمسئول عنها اتحاد الكرة، فكيف يحجز لنا الاتحاد المصري تذاكر العودة من الإمارات يوم الأحد ثم يُطالبنا بخوض مباراة الإسماعيلي يوم الثلاثاء، كما أن هناك خلط واضح في خطاب الرابطة المُرسل إلى نادي بيراميدز ويتحدث عن مواجهة السوبر المصري وكأنها مواجهة أفريقية أو عربية”.

عامر حسين لم يراعي أي مسؤولية وطنية تجاه نادي بيراميدز

وتابع الكابتن هاني سعيد قائلاً :” لم يضع الكابتن عامر حسين المشرف على في الاعتبار أي مسئولية وطنية تجاه نادي بيراميدز الذي أنقذ سُمعة الكرة المصرية ووافق على المشاركة في السوبر المصري بعد اعتذار الزمالك، كما أن عامر حسين تجاهل معاناة الفريق في السفر من جنوب أفريقيا إلى القاهرة في رحلة تخطت 36 ساعة ثم السفر إلى الامارات ولعب مباراة السوبر المصري والتي استمرت لأشواط اضافية ثم السفر إلى القاهرة يوم الأحد، وبعد كل ذلك يطلبون منا لعب مباراة في الدوري يوم الثلاثاء وكأن لاعبي بيراميدز ماكينات لا يستحقون الراحة.

وأعقب الكابتن هاني سعيد قائلا:” بيراميدز غير مسئول تمامًا عن حجز رحلة العودة من الإمارات إلى القاهرة ولكن اتحاد الكرة والشركة الراعية وراء قرار عودة الفريق الأحد لظروف الطيران المتاحة لديهم وبالتالي ليس لنا دخل في الأمر ومن حق بيراميدز تأجيل المباراة”.

كما أكد الكابتن هاني سعيد على أن الموضوع أصبح سخيفًا وأن هناك تعنت واضح ضد بيراميدز ورفض جميع طلباته المشروعة، مع العلم أن الأهلي لعب أقل ٦ مباريات من باقي الأندية في الدوري حتى الآن، ولن يكون تأجيل مباراة الإسماعيلي لبيراميدز هو الذي سيؤدي الى تعطيل وتأخر الدوري المصري، لأن المسابقة مستمرة حتى نهاية شهر يوليو فما الداعي لضغط نادي بيراميدز واللاعبين بهذه الصورة.

وفيما يلي صورة من خطاب نادي بيراميدز الى رابطة الأندية المصرية.