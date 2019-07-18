القصة الكاملة لقنابل هاني رمزي ضد لاعبي منتخب مصر.. ومصدر يكشف السر

فجر المدرب العام السابق لمنتخب مصر، هاني رمزي، مجموعة من القنابل في وجه لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني للفراعنة، عقب فضيحة خروج الفريق من كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر.

قنابل رمزي

وأجرى هاني رمزي مجموعة من اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام المصرية والعالمية، كشف فيه كواليس خطيرة عن فضيحة خروج منتخب مصر، واتهم اللاعبين بالتخاذل، وقال إن المكسيكي خافيير أجيري “ضعيف الشخصية”.

كما اتهم اللاعب المخضرم، أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، بأنه لم يلعب دوره كقائد للفريق، ما تسبب في حالة الفوضى التي سادت معسكر الفراعنة بالبطولة الإفريقية.

ودافع قائد منتخب مصر المخضرم، عن نفسه بقوله إن دوره في الجهاز الفني للفراعنة كان استشاريا، مؤكدا أنه تحدث مع أجيري والمحمدي بضرورة وجود انضباط داخل معسكر المنتخب لكن لم يكن يستمع أحد إليه.

كما قال إنه تحدث كثيرا عن قائمة المنتخب قبل انطلاق أمم إفريقيا، خاصة وأنه طالب بضرورة ضم ظهير أيسر نادي الزمالك عبد الله جمعة، ولاعب وسط الأهلي عمرو السولية، لكن المدير الفني لم يوافق على ذلك، ما يضع علامات استفهام كبيرة على الأمر.

تاريخ المحمدي

وفجرت تصريحات هاني رمزي، حالة من الغضب لدى عدد من لاعبي المنتخب، وأبرزهم قائد الفريق ولاعب وست هام الإنجليزي، أحمد المحمدي.

وقال أحمد المحمدي، لموقع “مصراوي“: “تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي”.

وأضاف “كيف يمكنني الرد على شخص قام بالحديث عن لاعبي فريقه والجهاز الفني بتلك الطريقة”.

من جانبه، علق هاني رمزي على تصريحات المحمدي بتصريحات قالها قناة “صدى البلد”: “بالطبع يجب أن احترم تاريخ المحمدي فهو لاعب مهم ولديه مسيرة مهمة في الدوري الإنجليزي، لكنني كنت أتحدث عن دوره كقائد لمنتخب مصر في البطولة الإفريقية، وهو ما كان عليه علامات استفهام كبيرة”.

وأتم “لا يمكن أن أتناقش مع لاعب كان تحت إدارتي، لكنني لا أحمله ولا غيره مسؤولية الخروج المهين”.

وتحدث كذلك لاعب وسط منتخب مصر، علي غزال، عن تصريحات هاني رمزي قائلا لموقع “سوبر كورة“: “كان ينبغي أن تكون تلك التصريحات داخل الغرف المغلقة وليس أمام وسائل الإعلام”.

وأردف

“في أحيان كثيرة الصمت يكون أفضل من الكلام، لكني أعرف سر تصريحاته في هذا التوقيت تحديدا”.

ولم يفسر اللاعب ما هو هذا السر الذي تحدث عنه حول تصريحات هاني رمزي

سر التصريحات

لكن مصدر في اتحاد كرة القدم المستقيل، تحدث عن سر التصريحات، التي أدلى بها هاني رمزي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة بـ”نجوم مصرية”:

“يسعى دوما هاني رمزي إلى التنصل من المسؤولية، منذ كان مدير فنيا لمنتخب الشباب”.

وأضاف “حديثه عن حالة التسيب والاستهتار داخل معسكر المنتخب، ينم عن ضعف شخصي له، لأنه كان مدربا عاما للمنتخب، ومسؤولا عن خلق حالة الانضباط تلك، ولا يمكن إلقاء اللوم على المدير الفني أو قائد الفريق”.

ومضى “كان يمكن لهاني رمزي أن يطلب تغيير قائد المنتخب، إذا لمس منه رفض لخلق الانضباط، وكان يمكن أن يخلق بنفسه حالة الانضباط، ولم يكن سيجد أي شيء يعارض هذا الأمر من اتحاد الكرة أو حتى خافيير أجيري”.

وخرج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية مبكرا من دور الـ16 بخسارته أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في مباراة حضرها نحو 70 ألف متفرج في إستاد القاهرة الدولي.

وقدم منتخب مصر أداء باهت طوال فترة البطولة، رغم تأهله أول المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط.

كما اجتاح معسكر المنتخب أحداث عديدة مؤسفة، أبرزها أزمة استبعاد اللاعب عمرو وردة، لتورطه في فضيحة أخلاقية، وضغط اللاعبين من أجل إعادته ورضوخ اتحاد الكرة لتلك الضغوط.

وتقدم عقب الخروج المهين اتحاد كرة القدم بالكامل باستقالته، وتمت إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل.

ومن المقرر أن تختتم بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة بمواجهة نارية بين الجزائر والسنغال.