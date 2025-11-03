هالاند يقود مانشستر سيتي لانتصار جديد ويعزز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة فصول جديدة في مسيرته المذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز ثمين على بورنموث بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من موسم 2025-2026.

وسجل هالاند ثنائية رائعة رفعت رصيده إلى 13 هدفًا هذا الموسم، ليحافظ على صدارة ترتيب الهدافين بفارق مريح عن أقرب منافسيه، كما بات المهاجم النرويجي على بعد هدفين فقط من حاجز الـ100 هدف بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي في صيف 2022، في إنجاز استثنائي يعكس استمراريته وتألقه غير المسبوق.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز هالاند بجائزة رجل المباراة بنسبة تصويت بلغت 89%، في تأكيد جديد على تأثيره الكبير داخل الفريق ونجوميته المستمرة في الملاعب الإنجليزية، ومن جانبه أشاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا بلاعبه النرويجي، قائلًا في تصريحات عقب المباراة:

“هالاند وصل إلى مستوى ميسي ورونالدو في تسجيل الأهداف، إنه آلة تهديفية لا تتوقف، ويمتلك عقلية لا تشبع من النجاح.”

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد 10 جولات:

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) – 13 هدفًا.

جيان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 6 أهداف.

إيجور تياجو (برينتفورد) – 6 أهداف.

داني ويلبيك (برايتون) – 6 أهداف.

أنطونيو سيمينيو (بورنموث) – 6 أهداف.

ويحل مانشستر سيتي في المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، متأخرًا بست نقاط عن أرسنال المتصدر بـ 25 نقطة، في سباق يبدو مشتعلًا على قمة المسابقة منذ بداياتها.