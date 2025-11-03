هالاند يقود السيتي لفوز قوي على بورنموث في حضور مرموش

نجح فريق مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، في الفوز على نظيره بورنموث، بنتيجة 3-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

هالاند يعزز صدارة هدافى الدوري الإنجليزي

حيث تمكن النجم النرويجى إيرلينج هالاند من تسجيل ثنائية مان سيتي ضد بورنموث في الدقيقتين 17 و32 من زمن المباراة على الترتيب.

وتمكن إيرلنج هالاند من الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2025-2026، بعدما رفع رصيده إلى 13 هدفا خلال مشاركته فى 10 مباريات.

بينما أحرز هدف بورنموث الوحيد فى الشوط الأول عن طريق تايلر آدمز في الدقيقة 25.

وفى الشوط الثانى، دعم نيكو أوريلي تقدم مان سيتي ضد بورنموث بالهدف الثالث فى الدقيقة 60.

وحقق فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، رقما قياسيا حيث ذكرت شبكة “Squawka” العالمية، أنه بعمر 25 عامًا و158 يومًا، حيث بات فودين أصغر لاعب يصل إلى 200 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتيزنز، ليتجاوز الرقم المسجل باسم رحيم ستيرلينج (26 عامًا و284 يومًا).

وشهد تشكيل مان سيتي أمام بورنموث تواجد الدولى المصرى عمر مرموش على مقاعد البدلاء، حيث فضل جوارديولا الاعتماد فى الهجوم على الثلاثى هالاند وشرقى ودوكو.

وفى الدقيقة 82 من زمن المباراة، سجل مرموش ظهوره فى اللقاء كبديل للمهاجم النرويجى إيرلينج هالاند.

وجاء تشكيل مان سيتي ضد بورنموث، كالتالى:

– حراسة المرمى: جانلويجى دوناروما.

– خط الدفاع: نونيز، دياز، جفارديول، نيكو أورايلي.

– خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، فيل فودين.

– خط الهجوم: ريان شرقى، دوكو، إيرلينج هالاند.