هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

نجح المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند في قيادة فريق مانشستر سيتي للفوز على فريق إيفرتون بثنائية في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

بدأت مباراة السيتي وايفرتون بضغط من كتيبة جوارديولا لكن كان فريق إيفرتون متمسك في الدفاع وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، واستمرت المباراة على هذا الحال حتى الدقيقة 71 حين تمكن هالاند من تحويل الكرة في شباك ايفرتون.

GOAL!!!

Erling Haaland scores his first Premier League goal in 77 days!

Pickford will feel he maybe could have done better, but Haaland struck it well.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/LxsgjWhdAN

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024