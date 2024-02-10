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هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

محمد فريد عبد العزيز

نجح المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند في قيادة فريق مانشستر سيتي للفوز على فريق إيفرتون بثنائية في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

بدأت مباراة السيتي وايفرتون بضغط من كتيبة جوارديولا لكن كان فريق إيفرتون متمسك في الدفاع وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، واستمرت المباراة على هذا الحال حتى الدقيقة 71 حين تمكن هالاند من تحويل الكرة في شباك ايفرتون.


وبعدها بدقائق قليلة وتحديداً في الدقيقة 85 تمكن النرويجي ايرلينج هالاند من إضافة الهدف الثاني له في المباراة والثاني لمانشستر سيتي وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 لنادي مانشستر سيتي.

وبهذا الفوز رفع نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 52 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعزز مهاجم مانشستر سيتي ايرلينج هالاند صدارته قائمة هدافي البريميرليج بعد هدفين في مباراة اليوم، ليصبح لديه 16 هدف بفارق هدفين عن محمد صلاح.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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