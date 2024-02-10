هالاند يعود للتسجيل ويقود مانشستر سيتي للفوز على إيفرتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

نجح المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند في قيادة فريق مانشستر سيتي للفوز على فريق إيفرتون بثنائية في المباراة التي أقيمت اليوم بين الفريقين في إطار منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

ملخص مباراة مانشستر سيتي وايفرتون

بدأت مباراة السيتي وايفرتون بضغط من كتيبة جوارديولا لكن كان فريق إيفرتون متمسك في الدفاع وانتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف، واستمرت المباراة على هذا الحال حتى الدقيقة 71 حين تمكن هالاند من تحويل الكرة في شباك ايفرتون.

GOAL!!! Erling Haaland scores his first Premier League goal in 77 days! Pickford will feel he maybe could have done better, but Haaland struck it well.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/LxsgjWhdAN — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024



وبعدها بدقائق قليلة وتحديداً في الدقيقة 85 تمكن النرويجي ايرلينج هالاند من إضافة الهدف الثاني له في المباراة والثاني لمانشستر سيتي وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 لنادي مانشستر سيتي.

GOAL!!! Jarrad Branthwaite has had lots of plaudits this season and rightly so… but Erling Haaland has BULLIED him here.#beINPL #MCFC #EFC #MCIEVE pic.twitter.com/Hwvo2yqxuK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 10, 2024

وبهذا الفوز رفع نادي مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة 52 في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وعزز مهاجم مانشستر سيتي ايرلينج هالاند صدارته قائمة هدافي البريميرليج بعد هدفين في مباراة اليوم، ليصبح لديه 16 هدف بفارق هدفين عن محمد صلاح.