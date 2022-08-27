هالاند يسجل هاتريك في رباعية مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس

قلب نادي مانشستر سيتي حامل اللقب، تأخره أمام ضيفه كريستال بالاس، على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، إلى فوز مثير بنتيجة 4-2، اليوم السبت، في إطار الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية مانشستر سيتي حملت توقيع برناردو سيلفا وإيرلينج هالاند الذي سجل هاتريك في الدقائق 62 و70 و81.

وارتفع رصيد المان سيتي مع مدربه بيب جوارديولا إلى 10 نقاط في صدارة جدول ترتيب البريميرليج بشكل مؤقت، لحين إقامة مباراة آرسنال أمام فولهام.

أما نادي كريستال بالاس تجمد رصيده مع مدربه باتريك فييرا عند 4 نقاط.

وبالعودة إلى أجواء وأحداث اللقاء، تقدم كريستال بالاس في النتيجة مبكرًا عن طريق المدافع جون ستونز بالخطأ في مرمى فريقه المان سيتي في الدقيقة الرابعة.

وعزز الضيوف كريستال بالاس من تقدممهم في النتيجة خلال الدقيقة 21 عن طريق اللاعب يواكيم أندرسن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدفين دون رد في شباك مانشستر سيتي على أرضه ووسط جماهيره.

لكن المان سيتي انتفض في الشوط الثاني، وسجل الهدف الأول عن طريق لاعبه البرتغالي برناردو سيلفا، قبل أن يتمكن المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل ثلاثية متتالية في الدقائق 62 و70 و81.

وأدار اللقاء، الحكم جراهات سكوت بمساعدة هاري لينارد وأدريان هولمز.

وأشهر الحكم جراهات سكوت، البطاقة الصفراء في وجه فيل فودين لاعب المان سيتي، وجون فيليب ماتيتا ومارك جويهي ثنائي كريستال بالاس.