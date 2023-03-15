هالاند يسجل خماسية في مباراة واحدة ويزيح محمد صلاح عن صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

فاز نادي مانشستر سيتي على فريق ليبزيج الألماني بسباعية نظيفة في إياب دوري أبطال أوروبا، وسجل اللاعب النرويجي ايرلينج هالاند خمسة أهداف، وبهذه الأهداف الخمسة تصدر اللاعب هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا، وكان فريق مانشستر سيتي قد تعادل إيجابيا مع ليبزيج في مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، بينما في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد الاتحاد بمدينة مانشستر.

هولاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا

بعد أن إنضم المهاجم القناص ايرلينج هولاند إلى صفوف فريق مانشستر سيتي لفت الأضواء كثيرا، وأصبح نجما لامعا في الدوري المحلي وفي دوري الأبطال، حيث يتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، وبعد أن سجل خماسية في ليبزيج تصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.

كان النجم المصري محمد صلاح متصدرا قائمة هدافي دوري الأبطال برصيد 8 أهداف، ولكن اللاعب النرويجي تخطاه ووصل إلى 10 أهداف بالبطولة، ولا يزال الطريق أمامه طويلا لتسجيل العديد من الأهداف في هذه النسخة من دوري الأبطال.

ايرلينج هالاند يسجل خماسية في ليبزيج

البداية كانت في الدقيقة 22 من عمر المباراة، حيث سجل هالاند هدف الإفتتاح لفريقه في هذه المباراة من علامة الجزاء، ثم بعدها بدقيقتين فقط سجل هالاند الهدف الثاني، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل هالاند الهدف الثالث لفريقه.

بينما سجل زميله بالفريق إلكاي غوندوغان الهدف الرابع لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، ثم سجل هالاند الهدف الخامس لفريقه والرابع له في الدقيقة 53، اختتم هالاند أهدافه الخمسة في الدقيقة 57 وبهذا الهدف أصبح هداف دوري الأبطال هذا العام، الهدف السابع لنادي مانشستر سيتي جاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من شوط المباراة الثاني، حيث سجل كيفين دي بروين هدفا رائعا بصناعة رياض محرز.