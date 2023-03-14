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هالاند يحرز ميجا هاتريك عالمية..مانشيستر سيتي يقسو على لايزبيرج | شاهد الأهداف

عبد الرحمن رضا

واجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي لايزبيرج الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣، في تمام الساعة العاشرة على ملعب على ملعب إستاد “الاتحاد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وقسى الفريق الإنجليزي على ضيفه الألماني في هذه المباراة وزلزل الشباك مرارًا وتكرارًا، ولكن كانت بصمة هالاند أمام الضيف الألماني وأصدقائه القدامى ثقيلة وتاريخية.

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حيث أحرز نجم وهداف فريق مانشيستر سيتي هالاند خمسة أهداف في مرمى لايزبيرج الألماني، ليصبح هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

أهداف هالاند اليوم

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عبد الرحمن رضا

الكاتب الصحفي عبدالرحمن رضا، تخرج من كلية الآداب قسم الإعلام جامعة المنيا، وعمل لدى الكثير من الصحف الإلكترونية وبعض الصحف الورقية.


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