واجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره نادي لايزبيرج الألماني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٣، في تمام الساعة العاشرة على ملعب على ملعب إستاد “الاتحاد” في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وقسى الفريق الإنجليزي على ضيفه الألماني في هذه المباراة وزلزل الشباك مرارًا وتكرارًا، ولكن كانت بصمة هالاند أمام الضيف الألماني وأصدقائه القدامى ثقيلة وتاريخية.

حيث أحرز نجم وهداف فريق مانشيستر سيتي هالاند خمسة أهداف في مرمى لايزبيرج الألماني، ليصبح هداف دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي.

أهداف هالاند اليوم

الكرة تأبى دخول المرمى قبل أن يبصم عليها هالاند هالاند برفع رصيده إلى 31 هدفا في دوري الأبطال 🔥#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_لايبزيج #beINUCL | #UCL pic.twitter.com/5uIyFU3nhJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 14, 2023

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