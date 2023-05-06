هاشتاج #نادي_الرياض| يحدث جلبة على تويتر.. ومتابع: حسابهم بالتيك توك مو طبيعي

أحدث هاشتاج #نادي_الرياض السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جلبة كبيرة بين المتابعين من أبناء العاصمة السعودية الرياض، وغيرها من المدن السعودية، ورصد كشاف «نجوم مصرية» العديد من التغريدات اللافتة للنظر من قبل الكثير من المغردين الذين تنوعت تغريداتهم بين السخرية والتهكم على حد سواء.

تاريخيا صاحب الجماهيرية

وغرد صاحب حساب يدعى “أبو خالد” نتمنى صعود “نادي الرياض، لأنه تاريخيا صاحب جماهيرية أكثر من نادي الشباب، الذي لو يلعب مائة سنة لن يتجاوز جمهوره عشرة نفر، المهم يركزون في الجولات القادمة مع المدرب، والعامل النفسي مهم، بالتوفيق”، وأرفق أبو خالد فيديو مثير بتغريدته فيه أحد الأشخاص وهو يصفع مجموعة من الشباب يرتدون زيا كرويا.

نتمنى صعود "نادي الرياض"

لأنه تاريخيا صاحب جماهيرية

أكثر من نادي الشباب الذي لو يلعب

مائة سنة لن يتجاوز جمهوره عشرة

نفر المهم يركزون في الجولات القادمة

مع المدرب ولعامل النفسي مهم بالتوفيق pic.twitter.com/3DaKhuD6qb — آبّـوُخـــالد __🇸🇦 (@khiled_abu) May 5, 2023

حسابهم بالتيك توك مو طبيعي

وكتب صاحب حساب يدعى “قاسم” تغريدة أخرى، تعكس مدى رغبته في صعود نادي الرياض إلى دوري روشن، حيث قال “أقسم بالله أبي نادي الرياض يصعد علشان حسابهم بالتيك توك أقسم بالله مو طبيعي” وأرفق أيموشن بكاء على نادي الرياض، بالإضافة إلى إعادة تغريدة لأحد الأشخاص بها صور لقطة شاشة، وهي فيما تبدو من حساب نادي الرياض بالتيك توك.

اقسم بالله ابي نادي الرياض يصعد علشان حسابهم بالتيك توك اقسم بالله مو طبيعي😭😭😭😭 https://t.co/w9RCpS1ClJ — QASEM (@Qasem_91) May 5, 2023

وكتب صاحب حساب آخر يدعى “شقران” رداً على صاحب حساب يدعى “نواف” قائلاً: “اللي ماسك حساب نادي الرياض، عليه تسويق مو طبيعي، حببنا بالنادي”، وأرفق إيموشن دموع من السعادة.

اللي ماسك حساب نادي الرياض عليه تسويق مو طبيعي حببنا بالنادي 😂🩵 — شقران (@ktiip) May 5, 2023

يبارك للأشقاء بالنادي الأهلي

وفي الساعات الأخير قبل كتابة هذا الخبر، كان نادي الرياض السعودي قد غرد على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” تغريدة يبارك فيها للنادي الأهلي صعوده لدوري روشن للمحترفين، وكان نص التغريدة “نادي الرياض يبارك للأشقاء بنادي الأهلي بمناسبة عودتهم إلى دوري روشن للمحترفين”.

نادي الرياض يبارك للأشقاء بنادي الأهلي بمناسبة عودتهم إلى دوري روشن للمحترفين 🤝@ALAHLI_FC#مدرسة_الوسطى pic.twitter.com/bwEOmMstnu — نادي الرياض السعودي (@AlRiyadhFC) May 5, 2023

جدير بالذكر أن نادي الرياض هو أحد أندية كرة القدم السعودية، في دوري يلو، وتأسس في بداية الأمر تحت مسمى “أهلي الرياض” ثم “اليمامة”، وذلك قبل تغييره إلى اسمه الحالي، وفي الساعات الأخيرة، شغل حسابه على تيك توك جلبة كبيرة بكتابة التدوينات القصيرة التي جعلت الكثير من رواد تويتر، يطلق هاشتاج #نادي_الرياض، والتي أحدثت جلبة كبيرة على تويتر.