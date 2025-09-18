هاري كين يقود البافاري لفوز مثير على البلوز بثلاثية قوية

في واحدة من أمتع المواجهات في ليالي الأبطالي الجميلة، بدأ بايرن ميونخ مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في القمة التي احتضنها ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من النسخة الجديدة للبطولة.

هدف عكسي

وكانت البداية بأفضلية للفريق البافاري، حيث تقدم عبر هدف عكسي سجله تريفوه تشالوباه بالخطأ في مرماه عند الدقيقة (20)، قبل أن ينجح النجم هاري كين في إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة (27). وردّ تشيلسي سريعًا بتقليص الفارق عبر كول بالمر (29)، غير أن كين عاد مجددًا ليوقع على الهدف الثالث في الدقيقة (63) ويؤمن فوز فريقه.

وخلال اللقاء قام حكم المباراة الإسباني خوسيه ماريا سانشيز بإلغاء هدفًا لصالح تشيلسي بعد العودة إلى تقنية الـVAR.

ذكريات نهائي

ويمكن القول أن هذه المواجهة أعادت للأذهان ذكريات نهائي 2012، حين توج تشيلسي بلقبه القاري الأول على حساب بايرن في قلب ميونخ، قبل أن يرد الفريق البافاري في نسخة 2020 بإقصاء البلوز من ثمن النهائي بنتيجة إجمالية قاسية (7-1).

ووفقًا للنظام المستحدث للبطولة، يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين ملحقًا فاصلاً، ما يضاعف من أهمية كل نقطة في صراع التأهل.