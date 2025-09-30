هاري كين يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتخطى رونالدو وهالاند

نجح المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ في تحطيم إنجازا تاريخيا على مستوى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، بعد إحرازه هدفين في فوز الفريق البافاري على ضيفه فيردر بريمن، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب “أليانز أرينا”، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

البايرن ضد فيردر بريمن

وقالت شبكة “أوبتا”، أن هاري كين بات أسرع لاعب في القرن الحالي يسجل 100 هدف مع ناد واحد في الدوريات الأوروبية الخمس الكبري متفوقا على الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند.

كما وصل كين لـ 100 هدف مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني خلال 104 مباريات، بينما سجل رونالدو وهالاند نفس عدد الأهداف خلال 105 مباريات.

مباراة البايرن ضد فيردر بريمن

وتمكن بايرن ميونخ خلال الشوط الأول من إحراز ثنائية نظيفة، سجلها كل من جوناثان تاه وهاري كين من ركلة جزاء في الدقيقتين 22 و45.

وفي الشوط الثاني، أحرز الفريق البافاري هدفين أخرين عن طريق هاري كين وكونراد لايمر في الدقيقتين 65 و87 من عمر المباراة.

وعزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في 5 مباريات، بينما تجمد رصيد فيردر بريمن عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.