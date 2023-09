هاري كين رجل مباراة بايرن ميونخ وبوخوم يسجل ثلاثية له من 7 أهداف نظيفة لفريقه.. فمن هو

بايرن ميونخ يفوز على بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في الدوري الألماني و “هاري كين” يسجل ثلاثة أهداف رائعة منها ويحصل على لقب رجل المباراة.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين المصدر: انستغرام

وكان هاري كين لاعب منتخب انجلترا المتميز في صفوفه والمحترف في صفوف “بايرن ميونخ” قد سجل سبعة أهداف له من ضمن خمس مباريات لعبهم مع فريقة الألماني.

يذكر أن “هاري” قد قام بعدة تمريرات خطيرة صنع من خلالها فريقة معظم أهداف المباراة، وأسعد جمهور ناديه الذي وصفه بأفضل مهاجم في العالم من خلال تعليقاتهم على خبر فوز فريقهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع “إكس تحديداً” احتفلت جماهير بايرن ميونخ بالفوز الكبير لفريقهم أمس، وكان نصيب “هاري كين” الأوفر من الإعجاب والتشجيع فكتبوا عنه الكثير، وننقل لكم هذا التعليق.

“سجل هاري كين 7 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني، محطمًا الأرقام القياسية لكل من جيرد مولر (1965)، ميروسلاف كلوزه (2007)، وماريو ماندوكيتش (2012).

لا يهم الانتقال من إنجلترا إلى ألمانيا، ماكينة أهداف يضع بصمته في كل مكان، هاري كين أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم في 10 أهداف خلال أول 5 مباريات له بالبوندسليجا، سجل 7 أهداف، قدم 3 تمريرات حاسمة”.

وفي حوار تلفزيوني مع هاري كين عن علاقته بتوتنهام قال:

أعتقد أنني سأراقب توتنهام لبقية حياتي، يتحدث هاري كين عن كونه من مشجعي توتنهام مدى الحياة.

