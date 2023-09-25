أخبار الرياضة

هاري كين رجل مباراة بايرن ميونخ وبوخوم يسجل ثلاثية له من 7 أهداف نظيفة لفريقه.. فمن هو

محمد عبد القوي حسن

بايرن ميونخ يفوز على بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في الدوري الألماني و “هاري كين” يسجل ثلاثة أهداف رائعة منها ويحصل على لقب رجل المباراة.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

Bayern Munich Harry Kane هاري كين المصدر: انستغرام

قد يهمك:

دوري أبطال أوروبا.. مباريات نارية اليوم أهمها موقعة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ

موعد مباراة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا 2023 -2024 والقنوات الناقلة

سجل سبعة أهداف من خمس مباريات

وكان هاري كين لاعب منتخب انجلترا المتميز في صفوفه والمحترف في صفوف “بايرن ميونخ” قد سجل سبعة أهداف له من ضمن خمس مباريات لعبهم مع فريقة الألماني.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

صنع العديد من الأهداف مع فريقه

يذكر أن “هاري” قد قام بعدة تمريرات خطيرة صنع من خلالها فريقة معظم أهداف المباراة، وأسعد جمهور ناديه الذي وصفه بأفضل مهاجم في العالم من خلال تعليقاتهم على خبر فوز فريقهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

هاري كين في سطور

  • هاري ادوارد كين
  • من مواليد لندن انجلترا سنة 1993 في 28 يوليو ويبلغ من العمر “30 عاماً”.
  • يلعب في مركز الهجوم.
  • الجنسية: بريطاني.
  • يرتدي القميص رقم 9.
  • ويلعب مع نادي بايرن ميونخ.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

الفرق التي لعب لها

فرق لعب لها في مرحلة الشباب فرق لعب لها في مرحلة الاحتراف
ريدجواي روفرز توتنهام هوتسبير
أرسنال ليتون أورينت (إعارة)

 
واتفورد ميلوول (إعارة)
توتنهام هوتسبير نورويتش سيتي (إعارة)
ليستر سيتي (إعارة)
ويلعب ضمن صفوف منتخب بلاده “منتخب انجلترا لكرة القدم”.

 

 بايرن ميونخ

 

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

ما كتبه الجمهور عن هاري كين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع “إكس تحديداً” احتفلت جماهير بايرن ميونخ بالفوز الكبير لفريقهم أمس، وكان نصيب “هاري كين” الأوفر من الإعجاب والتشجيع فكتبوا عنه الكثير، وننقل لكم هذا التعليق.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين

Fabrizio Romano

أول ثلاثية وتمريرتين حاسمتين  لهاري كين  في بايرن

“سجل هاري كين  7 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني، محطمًا الأرقام القياسية لكل من جيرد مولر (1965)، ميروسلاف كلوزه (2007)، وماريو ماندوكيتش (2012).

لا يهم الانتقال من إنجلترا إلى ألمانيا، ماكينة أهداف يضع بصمته في كل مكان، هاري كين أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم في 10 أهداف خلال أول 5 مباريات له بالبوندسليجا، سجل 7 أهداف، قدم 3 تمريرات حاسمة”.

- صورة 1 - هاري كين رجل مباراة بايرن ميونخ وبوخوم يسجل ثلاثية له من 7 أهداف نظيفة لفريقه.. فمن هو

وفي حوار تلفزيوني مع هاري كين عن علاقته بتوتنهام قال:

أعتقد أنني سأراقب توتنهام لبقية حياتي، يتحدث هاري كين  عن كونه من مشجعي توتنهام مدى الحياة.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين Bayern Munich Harry Kane هاري كين Bayern Munich Harry Kane هاري كين Bayern Munich Harry Kane هاري كين Bayern Munich Harry Kane هاري كين

Avatar of محمد عبد القوي حسن
محمد عبد القوي حسن

كاتب وشاعر وعضو اتحاد كتاب مصر .. نقيب الكتاب بمحافظة المنيا.. صدر له مجموعة من الدواوين الشعرية.. عمل بالعديد من الصحف الورقية والإلكترونية

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات