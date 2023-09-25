هاري كين رجل مباراة بايرن ميونخ وبوخوم يسجل ثلاثية له من 7 أهداف نظيفة لفريقه.. فمن هو

بايرن ميونخ يفوز على بوخوم بسبعة أهداف نظيفة في الدوري الألماني و “هاري كين” يسجل ثلاثة أهداف رائعة منها ويحصل على لقب رجل المباراة.

Bayern Munich Harry Kane هاري كين المصدر: انستغرام

سجل سبعة أهداف من خمس مباريات

وكان هاري كين لاعب منتخب انجلترا المتميز في صفوفه والمحترف في صفوف “بايرن ميونخ” قد سجل سبعة أهداف له من ضمن خمس مباريات لعبهم مع فريقة الألماني.

صنع العديد من الأهداف مع فريقه

يذكر أن “هاري” قد قام بعدة تمريرات خطيرة صنع من خلالها فريقة معظم أهداف المباراة، وأسعد جمهور ناديه الذي وصفه بأفضل مهاجم في العالم من خلال تعليقاتهم على خبر فوز فريقهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هاري كين في سطور

هاري ادوارد كين

من مواليد لندن انجلترا سنة 1993 في 28 يوليو ويبلغ من العمر “30 عاماً”.

يلعب في مركز الهجوم.

الجنسية: بريطاني.

يرتدي القميص رقم 9.

ويلعب مع نادي بايرن ميونخ.

الفرق التي لعب لها

فرق لعب لها في مرحلة الشباب فرق لعب لها في مرحلة الاحتراف ريدجواي روفرز توتنهام هوتسبير أرسنال ليتون أورينت (إعارة) واتفورد ميلوول (إعارة) توتنهام هوتسبير نورويتش سيتي (إعارة) ليستر سيتي (إعارة) ويلعب ضمن صفوف منتخب بلاده “منتخب انجلترا لكرة القدم”. بايرن ميونخ

ما كتبه الجمهور عن هاري كين

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع “إكس تحديداً” احتفلت جماهير بايرن ميونخ بالفوز الكبير لفريقهم أمس، وكان نصيب “هاري كين” الأوفر من الإعجاب والتشجيع فكتبوا عنه الكثير، وننقل لكم هذا التعليق.

Fabrizio Romano

أول ثلاثية وتمريرتين حاسمتين لهاري كين في بايرن

“سجل هاري كين 7 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني، محطمًا الأرقام القياسية لكل من جيرد مولر (1965)، ميروسلاف كلوزه (2007)، وماريو ماندوكيتش (2012).

لا يهم الانتقال من إنجلترا إلى ألمانيا، ماكينة أهداف يضع بصمته في كل مكان، هاري كين أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يساهم في 10 أهداف خلال أول 5 مباريات له بالبوندسليجا، سجل 7 أهداف، قدم 3 تمريرات حاسمة”.

وفي حوار تلفزيوني مع هاري كين عن علاقته بتوتنهام قال:

أعتقد أنني سأراقب توتنهام لبقية حياتي، يتحدث هاري كين عن كونه من مشجعي توتنهام مدى الحياة.

Harry Kane MOTM vs Bochum pic.twitter.com/uEsISou8lQ — ✍🏼 (@MunichComps) September 23, 2023

🎥|| ملخص كل ماقدمه الاعصار هاري كين في مباراة اليوم ضد بوخوم🌪️🔥 Harry Kane 🆚 Bochum استمتعو…🤩pic.twitter.com/gNZoA33Qm3 — الفوهرر البافاري ✪ (@Salem_MN1) September 23, 2023